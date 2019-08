ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 27. August 2019

Mainz (ots) -Woche 35/19Mittwoch, 28.08.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:Beginnzeitkorrekturen:10.50 Dem Verbrechen auf der SpurTote erzählen ihre GeschichteGroßbritannien 201111.35 Dem Verbrechen auf der SpurWas Kugeln verratenGroßbritannien 201112.20 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 201113.00 Leschs KosmosFürchtet Euch! Was die Angst mit uns machtDeutschland 201813.35 Wie der Mensch die Welt eroberteVon Afrika in die Welt14.20 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Australien15.05 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Asien15.50 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Europa16.35 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Amerika17.20 Geheimnisse der EvolutionLeben im WasserFrankreich 2018(weiter ím Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un22.40 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 201523.20 Mein Besuch in NordkoreaVideo-Tagebuch junger ReisenderDeutschland 20140.05 Brudermord am AirportDie Spur führt nach Nordkorea0.50 heute journal1.15 Lebensretter TechnikKaiserschnitt, Feuerlöscher & Co.Deutschland 20182.05 Lebensretter TechnikSprungtuch, Rettungshund & Co.Deutschland 20182.50 Lebensretter TechnikVon SOS bis 112Deutschland 20173.35 Die FeuerwacheLebensretter zwischen Wahn und Sinn4.20 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAuf Leben und TodGroßbritannien 2015______________________________________________________Woche 37/19Samstag, 07.09.Bitte Programmänderung beachten:19.30 Kampf um KaschmirIndien/Pakistan 2019Im Niemandsland - Was Korea teilt um 19.30 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf)_____________________________________________________Dienstag, 10.09.Bitte Programmänderung beachten:18.45 Trump gegen China - Amerikas neuer HandelskriegUSA 2019Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere um 18.45 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell