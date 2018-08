ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 27. August 2018

Mainz (ots) -Woche 35/18Dienstag, 28.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 20166.55 Geheimnisse des UniversumsGalaktische Giganten7.40 Geheimnisse des UniversumsDie Wunder unseres Sonnensystems8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Geheimnisse des UniversumsAußerirdisches Leben9.10 TäterjagdDer Fall der Familie Flactif( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDF-HistoryDas Geheimnis der MumienKanada 201522.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Toten von StonehengeGroßbritannien 201723.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der SchrumpfköpfeGroßbritannien 201723.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der MoorleichenGroßbritannien 20170.35 heute journal1.05 Dokumentarfilm in ZDFinfoWildlandsBolivien und die Macht des Kokains2.25 Dokumentarfilm in ZDFinfoOperation Yellow BirdDie Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand3.25 ZDFzeitSupermächte - Angst vor China?Deutschland 20184.10 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 20184.55 ZDFzeitSupermächte - Russlands Rückkehr?Deutschland 2018Woche 36/18Samstag, 01.09.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:4.30 ZDF.reportageSommer, Sonne, StressDie Bademeister vom MühltalbadDeutschland 2018ZDF History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz um 04.30 Uhr -entfällt!Montag, 03.09.Programmänderung:17.30 Leschs KosmosDie zweite Schöpfung - Der neue MenschDeutschland 2017ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht um 17.30 Uhr -entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Mittwoch, 05.09.Programmänderung:11.45 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 2015Brudermord am Airport um 11.45 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Donnerstag, 06.09.Programmänderung:7.15 Schrottplatz XXLDeutschlands größter Auto-VerwerterDeutschland 2017Planet e: Garantie vorbei - Gerät kaputt um 07.15 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Freitag, 07.09.Programmänderungen und neue Beginnzeiten:10.45 Die Bin Laden-VerschwörungWie starb der Top-Terrorist wirklich?Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten - um 10.45Uhr - entfällt!11.30 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines DiktatorsFrankreich 2017Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator - um 11.30 Uhr - entfällt!12.15 Der Gefährder - Ein Islamist packt ausGemeinschaftsproduktion von 2018Deutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)____________________________________________________Woche 37/18Samstag, 08.09.Programmänderung:8.30 Der Gefährder - Ein Islamist packt ausGemeinschaftsproduktion von 2018Deutschland 2018Despoten - Bin Laden - Drahtzieher des Terrors um 08.30 Uhr -entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell