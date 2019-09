ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 26. September 2019

Mainz (ots) -Woche 39/19Freitag, 27.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.55 Mysterien des WeltallsLeben wir in der Matrix?Mit Morgan FreemanUSA 20157.40 forum am freitag( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:15.50 ZDF-HistoryDie unglaublichsten Geschichten der DDRDeutschland 2012( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.55 Momente der GeschichteDas doppelte DeutschlandDeutschland 20180.40 heute journal1.10 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer KofferfundGroßbritannien 20181.55 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenMotiv HabgierGroßbritannien 20182.40 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas GeständnisGroßbritannien 20183.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenFatale EifersuchtGroßbritannien 20184.05 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von EdinburghGroßbritannien 20154.50 Mördern auf der SpurLeiche gesuchtDeutschland 2016Woche 40/19Samstag, 28.09.Bitte Programmänderungen beachten:9.15 Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in CharlottesvilleUSA 2018"Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen: Von China nachPakistan" entfällt10.00 Amerikas neue Nazis - Täter und StrategenUSA 2018"Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen: Von Kirgisistannach Duisburg" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 41/19Samstag, 05.10.Bitte Programmänderung beachten:6.15 Die Macht des Drachen - Chinas globale MilitärstrategieChina 2019"Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie" entfällt( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 08.10.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:5.30 ZDF-HistoryVersailles - Schmach oder ChanceDeutschland 20196.00 Panzer!Der Erste WeltkriegDeutschland 20176.45 Panzer!Der Zweite WeltkriegDeutschland 20177.30 Panzer!Werkzeug der UnterdrückungDeutschland 20178.15 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 20179.00 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 20189.45 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 201810.30 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 201811.15 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 201812.00 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 201812.45 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 201813.30 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 201814.15 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 201815.00 Der Zweite WeltkriegÜbermachtDeutschland 201815.45 Der Zweite WeltkriegVerbrannte ErdeDeutschland 201816.30 Der Zweite WeltkriegSchlachtfeld DeutschlandDeutschland 201817.15 Der Zweite WeltkriegApokalypseDeutschland 201818.00 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 2012Die zuvor eingeplanten Sendungen ab 5.30 - 18.00 Uhr entfallen( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell