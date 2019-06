ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 26. Juni 2019

Mainz (ots) -Woche 26/19Donnerstag, 27.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Fakten, Fakes und KundentäuschungDie Macht der InternetbewertungenDeutschland 20196.20 Fake Food - Die Tricks der LebensmittelfälscherDeutschland 20197.05 ZDF.reportageDemos, Fußball und RandaleBereitschaftspolizei am LimitDeutschland 20197.35 Deutschlands größte DiscoNachtschicht im "Index"Deutschland 20178.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, PersonalnotDeutschland 20189.10 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im RevierDeutschland 20149.55 Feindbild PolizeiPöbeleien und Angriffe auf Beamte10.40 Frontal21-DokumentationDie Ticketdealer - Miese Tricks bei ViagogoDeutschland 201911.10 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 201811.55 Das große Geschäft mit AltkleidernWie Moderecycling funktioniert12.40 Dirty Fashion - Die Geheimnisse der Modeindustrie13.25 Fakten, Fakes und KundentäuschungDie Macht der InternetbewertungenDeutschland 201914.10 Fake Food - Die Tricks der LebensmittelfälscherDeutschland 201914.55 Funkloch und SchneckennetzÄrger mit Telekom, Vodafone & Co.Deutschland 201915.40 Mit Franchise in den RuinDeutschland 201716.25 Die Subway-FalleFalsche Versprechen des Sandwich-Giganten( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:21.40 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder22.25 Kampf um die WahrheitDer mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan23.10 Scientology - Auf der Spur mysteriöser TodesfälleDeutschland 201623.55 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 20180.35 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 2017"heute journal" um 00.45 Uhr entfällt1.05 Terra XGoldrausch am YukonDeutschland/Kanada 20111.50 Mythen-JägerDie geheimnisvolle GoldmineGroßbritannien 20142.35 Mythen-JägerDas Nazi-Geheimnis vom ToplitzseeGroßbritannien 20143.15 Mythen-JägerDie Teilung des Roten MeeresGroßbritannien 20144.00 Mythen-JägerDie Suche nach SodomGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Freitag, 28.06.Bitte Programmänderung beachten:0.45 Venedig am Limit - Zwischen Schönheit und TourismusDeutschland 2017"heute journal" entfällt( weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 27/19Dienstag, 02.07.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.45 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven6.00 Dirty Fashion - Die Geheimnisse der Modeindustrie7.15 Terra Xpress XXLSchlummernde Überraschungen"Terra Xpress: Überraschung im Wald und das Rätsel der Mallorca-Höhle" um 7.00 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 04.07.Bitte Programmänderungen beachten:15.15 Crash CopsDas Verkehrsunfall-KommandoDeutschland 2016"Der Austauschcop - Ein US-Polizist in Hamburg" entfällt( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell