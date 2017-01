ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 26. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 04/17Freitag, 27.01.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:7.30 forum am freitag7.45 Frontal 21Deutschland 20178.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 auslandsjournalDeutschland 20178.50 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Schatten der ArmutUSA 20169.40 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandKein Geld für KinderDeutschland 201610.10 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland10.55 Polizei im Einsatz - Brennpunkt KölnbergDeutschland 201411.40 ZDFzeitWie fair sind unsere Löhne?Der große Gehalts-CheckDeutschland 2015"Wohlstand für alle?" um 11.50 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 12.20 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.10 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandRentner in NotDeutschland 201713.40 Propagandaschlacht im Kalten KriegGefährliche Machtkämpfe14.25 Propagandaschlacht im Kalten KriegRisse in der Mauer15.05 Propagandaschlacht im Kalten KriegKrieg der Worte15.50 Propagandaschlacht im Kalten KriegIm Schatten der Angst16.35 Geheimnisse der Geschichte: Area 51( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:21.40 Geheimnisse des Kalten KriegesDer nukleare OverkillDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:2.35 Kosmonauten - Helden im AllDie erste RaumstationGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 3.20 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell