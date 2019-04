ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 26. April 2019

Mainz (ots) -Woche 18/19Samstag, 27.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.55 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator8.40 Im Fadenkreuz des TerrorsUrlaubsparadiese in der KriseTunesien/Türkei 20169.25 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 201710.08 heute Xpress10.10 Dem Verbrechen auf der SpurDer Faktor BlutGroßbritannien 201110.55 Dem Verbrechen auf der SpurZähne sprechen BändeGroßbritannien 2011( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.55 Mafia - Die Paten von ChicagoFamilienbandeUSA 201714.40 Mafia - Die Paten von ChicagoStraßenkriegUSA 201715.20 Mafia - Die Paten von ChicagoValentinstagUSA 2017( weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:16.40 Mafia - Die Paten von ChicagoEin neuer AnfangUSA 201717.25 Mafia - Die Paten von ChicagoStadt der SündeUSA 201718.05 Mafia - Die Paten von ChicagoVermächtnisUSA 2017( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Dem Verbrechen auf der SpurTote erzählen ihre GeschichteGroßbritannien 201121.40 ZDF-HistoryGöttinnen der LeinwandDeutschland 201722.10 Mafia - Die Paten von New YorkAufstieg des Lucky LucianoUSA 201622.50 Mafia - Die Paten von New YorkProhibition und BandenkriegUSA 201623.30 Mafia - Die Paten von New YorkFünf FamilienUSA 20160.10 Mafia - Die Paten von New YorkDer Staat schlägt zurückUSA 20160.45 Mafia - Die Paten von New YorkKampf um die MachtUSA 2016( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:2.10 Mafia - Die Paten von New YorkSchmutzige GeschäfteUSA 20162.50 Mafia - Die Paten von New YorkDas Sterben der BosseUSA 20163.30 Dem Verbrechen auf der SpurWas Kugeln verratenGroßbritannien 2011( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.55 heute-showWoche 18/19Sonntag, 28.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Geheimes KatarEin Emirat auf WM-KursDeutschland 20186.20 WüstenträumeDubai - Das ÜbermorgenlandDeutschland 20147.05 Chinas einsame SöhneDie skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik7.50 Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach WestenVon China nach PakistanChina/Kambodscha/Pakistan 20188.35 Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach WestenVon Kirgisistan nach DuisburgSri Lanka/Kirgisistan/Usbekistan/Oman/Frankreich 20189.20 PolenfeldzugDer NervenkriegDeutschland 200910.03 heute Xpress10.10 PolenfeldzugDer ÜberfallDeutschland 200910.55 Frontal 21-DokumentationAusgewiesen! - Die "Polenaktion" 1938Deutschland 201811.25 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 201212.05 Countdown zum Zweiten WeltkriegTäuschung - September bis Dezember 1937Deutschland 201812.55 Countdown zum Zweiten WeltkriegErpressung - Januar bis April 1938Deutschland 201813.40 Countdown zum Zweiten WeltkriegVerrat - Mai bis September 1938Deutschland 201814.25 Countdown zum Zweiten WeltkriegAggression - Oktober 1938 bis März 1939Deutschland 201815.15 Countdown zum Zweiten WeltkriegHöllenfahrt - April bis August 1939Deutschland 201816.00 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 201816.45 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 201817.30 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 201818.10 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 201818.55 Hitlers Reich privatIn unbekannten FilmenDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 201822.25 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 201823.05 Hitlers Blitzkrieg 1940Der Fall "Gelb"Deutschland 200923.50 Hitlers Blitzkrieg 1940Der SichelschnittDeutschland 20090.35 Hitlers Blitzkrieg 1940Der Weg nach DünkirchenDeutschland 20091.20 Hitlers Blitzkrieg 1940WaffenstillstandDeutschland 20092.05 PolenfeldzugDer NervenkriegDeutschland 20092.50 PolenfeldzugDer ÜberfallDeutschland 20093.35 Countdown zum Zweiten WeltkriegTäuschung - September bis Dezember 1937Deutschland 20184.25 Countdown zum Zweiten WeltkriegErpressung - Januar bis April 1938Deutschland 2018Woche 18/19Montag, 29.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 20185.55 ZDF-HistoryEin deutscher Held:Fredy Hirsch und die Kinder des HolocaustDeutschland 20196.40 ZDF-HistorySkandal! Große Politaffären der RepublikDeutschland 20197.20 ZDF-HistoryDas war dann mal weg - Verschwundene Dinge unseres AlltagsDeutschland 20198.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 ZDF-HistoryDie Sixties ... gute Zeiten, wilde Zeiten!Deutschland 20198.55 ZDF-HistoryGroße Kriminalfälle - Dem Täter auf der SpurDeutschland 20189.25 Dem Verbrechen auf der SpurDas Profil des TätersGroßbritannien 201110.10 Dem Verbrechen auf der SpurTote erzählen ihre GeschichteGroßbritannien 201110.55 Die Skelette in Dr. Franklins GartenDas Geheimnis der Craven StreetUSA 201411.40 Dem Verbrechen auf der SpurWas Kugeln verratenGroßbritannien 201112.25 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 201113.05 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 201813.40 Die Entstehung der ErdeTödliche Eruptionen14.25 Die Erde - Unruhiger PlanetTsunamis, Vulkane und Wetterextreme15.10 Terra XWilder Planet: VulkaneDeutschland 201315.55 Terra XWilder Planet: ErdbebenDeutschland 201316.40 Terra XWilder Planet: StürmeDeutschland 201317.25 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzDie Anthrax-Ermittlungen18.10 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzBio-Terrorismus18.50 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzMysteriöse Strahlenwaffe( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Der 11. September - Verschwörung auf dem PrüfstandDeutschland 201522.25 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 201623.10 Mysterien des WeltallsWarum wird man Terrorist?Mit Morgan FreemanUSA 201623.50 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzExplosion im Labor0.35 heute journal1.00 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven1.45 Todesfalle Hochhaus - Der Brand im Grenfell-TowerDeutschland 20182.30 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen BrennpunktGroßbritannien 20153.15 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit3.55 Rätselhafte Morde - Profiler im EinsatzDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )