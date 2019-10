ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 25. Oktober 2019

Mainz (ots) -Woche 44/19Samstag, 26.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.05 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte12.50 Die Erde - Unruhiger PlanetTsunamis, Vulkane und Wetterextreme13.35 Manganknollen vom Meeresgrund - Goldrausch im PazifikDeutschland 201814.25 Die Schätze der ErdeDiamanten und Smaragde15.15 Die Schätze der ErdeKohle und Öl16.00 Die Schätze der ErdeGold und Eisen16.45 Mythos GoldEwige SucheDeutschland 201617.30 Mythos GoldSchmutzige GeschäfteDeutschland 201618.15 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 201718.40 Schwarzes GoldDie Geschichte der deutschen SteinkohleDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des PlanetenUSA 201823.35 planet e.: Das neue WaldsterbenDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:3.35 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet4.20 Mysterien des WeltallsDie Erde nimmt ihre Wunder zurückMit Morgan FreemanUSA 2016Woche 44/19Sonntag, 27.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.45 heute-show6.20 Berlusconi und die MafiaFrankreich 20157.05 Italiens MafiaPaten vor Gericht7.50 Italiens MafiaDie Frauen der Cosa Nostra8.35 Italiens MafiaDer Clan der Ndrangheta9.20 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 20189.48 heute Xpress9.50 Panzer!Der Erste WeltkriegDeutschland 201710.35 Panzer!Der Zweite WeltkriegDeutschland 201711.25 Panzer!Werkzeug der UnterdrückungDeutschland 201712.10 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 201712.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltAngriff aus dem HinterhaltDeutschland 201713.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltWaffen für jedermannDeutschland 201714.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltAngriff aus der LuftDeutschland 201715.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKraft der ZerstörungDeutschland 201715.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltSchneller als der GegnerDeutschland 201716.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltNahkampfDeutschland 201717.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltTödliche TechnikDeutschland 201718.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltDistanzwaffenDeutschland 201718.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltZivilisten im FadenkreuzDeutschland 201719.40 heute-show( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:0.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKrieg zur SeeDeutschland 20171.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltAngriff aus dem HinterhaltDeutschland 20172.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltWaffen für jedermannDeutschland 20172.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltAngriff aus der LuftDeutschland 20173.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKraft der ZerstörungDeutschland 20174.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltSchneller als der GegnerDeutschland 2017Woche 44/19Montag, 28.10.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltNahkampfDeutschland 20175.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltTödliche TechnikDeutschland 2017"Die Erde - Unruhiger Planet: Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme"entfällt6.35 Panzer!Der Erste WeltkriegDeutschland 2017"Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte" entfällt7.20 Panzer!Der Zweite WeltkriegDeutschland 2017"ZDFzeit: Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch" entfällt8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Panzer!Werkzeug der UnterdrückungDeutschland 2017"Die sterbenden Inseln - Kiribati und der Klimawandel" entfällt8.55 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 2017"Mysterien des Weltalls: Die Erde nimmt ihre Wunder zurück"entfällt9.40 Schuldig in Schweden - Das Drama von ArbogaDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.25 Momente der GeschichteWirtschaftswunder und Kalter KriegDeutschland 201814.10 Der VietnamkriegDer Kalte KriegDeutschland 201314.55 Der VietnamkriegIm BombenhagelDeutschland 2013( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektuen und Programmänderungen beachten:21.55 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 201822.40 Im Niemandsland - Was Korea teilt23.20 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 20150.05 Mein Besuch in NordkoreaVideo-Tagebuch junger ReisenderDeutschland 20140.50 heute journal1.15 Inside The Criminal MindSektenführer"UFOs Declassified - Die Geheimakten: Zum Abschuss freigegeben" um1.30 Uhr entfällt2.00 Inside The Criminal MindGangster-Bosse"UFOs Declassified - Die Geheimakten: Alarmstufe Rot" um 2.15 Uhrentfällt2.45 Inside The Criminal MindKidnapper"UFOs Declassified - Die Geheimakten: Panik in L.A." um 3.00 Uhrentfällt3.30 Inside The Criminal MindSerienkiller"Mysterien des Weltalls: Sind Zeitreisen möglich?" um 3.45 Uhrentfällt4.15 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 2019"Mysterien des Weltalls: Dimension X" entfällt4.55 Unter GangsternKidnapping in VenezuelaVenezuela 2019"Mysterien des Weltalls: Das Waffen-Virus" um 5.00 Uhr entfälltDienstag, 29.10.Bitte Programmänderungen beachten:5.45 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 2019"Das Nevada-Dreieck - Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 2019"Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt6.30 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 2019"Geheimnisse der Geschichte: Area 51" entfällt7.15 Täter im NetzDer Fall LewisUSA 2019"Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt8.00 Täter im NetzDer Fall BrizziUSA 2019"Atlantis - Mythos und Wahrheit" entfällt( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen )