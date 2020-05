ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 25. Mai 2020

Mainz (ots) -Woche 22/20 Dienstag, 26.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Kampf um Caesars Erbe Entscheidung bei Philippi Frankreich 20106.10 Kampf um Caesars Erbe Die Schlacht von Actium Frankreich 20106.55 Mythos Hadrian Großbritannien 20087.40 Täter im Netz Der Fall Almahri USA 20198.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.25 Täter im Netz Der Fall Bushby USA 20199.10 Täter im Netz Der Fall Roberts USA 20199.50 Hate Crime - Tatmotiv Hass Der Stalker mit der Kamera Großbritannien 201810.35 Hate Crime - Tatmotiv Hass Tödliches Doppelleben Großbritannien 201811.20 Hate Crime - Tatmotiv Hass Rassenhass in Mississippi Großbritannien 201812.05 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie Lionnet Großbritannien 201912.50 ZDF-History Mata Hari - Die schöne Spionin Deutschland 201713.35 ZDF-History Prinzessin Margaret - Die royale Rebellin Deutschland 202014.20 ZDF-History Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte Deutschland 201715.05 ZDF-History Götz George - Eine deutsche Filmlegende Deutschland 201815.55 ZDF-History Franco - Spaniens ewiger Diktator Deutschland 201816.35 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 201617.20 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:20.15 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004"Führerkult und Größenwahn - Das Parteitagsgelände in Nürnberg" entfällt 21.00 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Speers Täuschung Deutschland 2011"Albert Speer - Hitlers Architekt" entfällt 21.40 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015 22.25 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 201623.10 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 201723.55 Böse Bauten Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg Deutschland 20190.35 heute journal1.05 Ein Tag in Auschwitz Deutschland 20202.35 Die Wahrheit über den Holocaust Terror Deutschland 20193.20 Die Wahrheit über den Holocaust Ghetto Deutschland 20194.05 Die Wahrheit über den Holocaust Menschenjagd Deutschland 20194.50 Die Wahrheit über den Holocaust Mordfabriken Deutschland 2019Woche 23/20 Samstag, 30.05.Bitte Programmänderungen beachten:13.30 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015"Ermittler! - Verhängnisvoller Einbruch" entfällt "Ermittler! - Wenn aus Liebe Hass wird" um 14.00 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )Sonntag, 31.05.Bitte Programmänderungen beachten:22.30 ZDFzeit Mythos Monaco Das Erbe der Grace Kelly Deutschland/Monaco 2019"ZDF-History: Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms" entfällt 23.15 ZDFzeit Prinz Andrew - der Skandal Sex, Lügen und Interviews Großbritannien 2019"ZDF-History: Promis vor Gericht" entfällt 0.00 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palast Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 2020"ZDF-History: Die großen Verführer" entfällt 0.45 ZDFzeit Elizabeth II Die ewige Queen Deutschland 2020"ZDF-History: Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte" entfällt( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen )Montag, 01.06.Bitte Programmänderung beachten:7.15 Mythen-Jäger Das verschollene Bernsteinzimmer Großbritannien 2011"ZDF-History: Grippe, Pest und Cholera - Die Geschichte der großen Seuchen" entfällt "ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen" um 7.45 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 02.06.Bitte Programmänderung beachten:6.30 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018"ZDF-History: Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt" entfällt( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 04.06.Bitte Programmänderung beachten:11.30 Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte Deutschland 2018"ZDF.reportage: Deutschland, Deine Ämter: Die Fahnder vom Zoll" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten: 2.45 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014"Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un" entfällt( weiterer Ablauf ab 3.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 24/20 Sonntag, 07.06.Bitte Programmänderung beachten:8.30 ZDFzoom Mordfall Lübcke Wer steckt hinter dem Attentat? Deutschland 2020"ZDFzoom: Staatsfeinde in Uniform" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )Woche 22/20 Donnerstag, 28.05.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:8.30 ZDF.reportage Airlines am Boden Luftfahrt in der Corona-Krise Deutschland 2020"Die Logistikprofis vom Flughafen" entfällt 9.00 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 20149.45 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier Deutschland 201410.30 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom Kriminaldauerdienst Deutschland 201711.15 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot Deutschland 201812.00 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015"Die Multi-Kulti-Cops - Auf Streife mit Atakan und Nadja" um 12.15 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Freitag, 29.05.Bitte Programmänderung beachten:8.45 auslandsjournal - die doku: Inside China Wie die Pandemie das Land verändert China 2020"auslandsjournal" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4605677OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell