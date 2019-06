ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 25. Juni 2019

Mainz (ots) -Woche 26/19Mittwoch, 26.06.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:6.25 Terra XDas unsichtbare NetzAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 20117.05 One Strange Rock - Unsere ErdeAußerirdischemit Will Smith7.50 One Strange Rock - Unsere ErdeErwachenmit Will Smith8.40 Terra XMammuts - Stars der EiszeitDeutschland 20149.25 Terra XLeben auf dem VulkanDeutschland 201410.10 Der Rhein - Strom der Geschichte11.40 One Strange Rock - Unsere ErdeAtemmit Will SmithExtreme der Tiefsee um 11.30 Uhr - entfällt!12.25 One Strange Rock - Unsere ErdeHeimatmit Will Smith13.10 ZDFzeitDeutschland und die FlüchtlingeDie große Bürgermeister-BilanzDeutschland 201913.55 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in DeutschlandDeutschland 201614.40 ZDF.reportageReicht die Rente?Was vom Arbeitsleben übrig bleibtDeutschland 201915.10 ZDF.reportageErst frei, dann pleiteSelbstständige in NotDeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 In der SchuldenfalleZwischen Kontopfändung und GerichtsvollzieherDeutschland 201622.25 Wo die Armut wohntEndstation Plattenbau?Deutschland 201623.10 ZDFzeitWie gerecht ist Deutschland?Der große Vermögens-CheckDeutschland 201723.55 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem PrüfstandDeutschland 20180.35 heute journal1.05 Starbucks ungefiltertDie bittere Wahrheit hinter dem Erfolg2.40 Die Subway-FalleFalsche Versprechen des Sandwich-Giganten3.25 Mit Franchise in den RuinDeutschland 20174.10 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende4.50 Funkloch und SchneckennetzÄrger mit Telekom, Vodafone & Co.Deutschland 2019Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell