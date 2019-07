ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 25. Juli 2019

Mainz (ots) -Woche 30/19Donnerstag, 25.07.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:3.20 Kinder des BösenPinochets TochterDeutschland/Ungarn 20163.55 ZDF-HistoryDie Frauen der DiktatorenDeutschland 20164.40 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang QingDeutschland 2017Freitag, 26.07.Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:5.25 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 20186.10 ZDF-HistoryStalin - Der rote ZarDeutschland 20176.55 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator7.40 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 2015"Despoten: Mussolini - Ikone des Faschismus" um 7.45 Uhr entfällt8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 auslandsjournalDeutschland 20198.55 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?9.40 Pannenflughafen BER - Vom Vorzeigeprojekt zum MilliardengrabDeutschland 201810.20 ZDFzoomTeuer und verplant - Kostenfalle staatliche BauprojekteDeutschland 201810.50 ZDF.reportageDeutschland, Deine ÄmterDie Berater vom JobcenterDeutschland 201811.23 Die sieben größten Fehler der EUDeutschland 201712.10 Die sieben größten Gefahren für die EUDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 12.55 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Terra XQatna - Entdeckung in der KönigsgruftDeutschland 200921.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Skelette von YorkGroßbritannien 201722.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Toten von StonehengeGroßbritannien 201723.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis um Tutanchamuns GrabGroßbritannien 201623.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsBlackbeards SchiffGroßbritannien 20140.35 heute journal1.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltSchneller als der GegnerDeutschland 20171.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKraft der ZerstörungDeutschland 20172.30 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltAngriff aus der LuftDeutschland 20173.15 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltTödliche TechnikDeutschland 20174.00 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltDistanzwaffenDeutschland 20174.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltZivilisten im FadenkreuzDeutschland 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell