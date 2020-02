ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 25. Februar 2020

Mainz (ots) -Woche 09/20Mittwoch, 26.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Bahlsen-StoryDeutschland 201822.25 ZDFzeitKaufland oder Real?Der große Einkaufs-Check mit Nelson MüllerDeutschland 201923.10 ZDFzeitAIDA oder TUI Cruises?Der Kreuzfahrt-CheckDeutschland 201823.55 ZDFzeitNelson Müllers Essens-CheckWie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go?Deutschland 20180.35 heute journal1.05 Terra XEin Tag im alten RomDeutschland 20161.50 Terra XRom am RheinKrieg und FriedenDeutschland 20162.30 Terra XRom am RheinBlüte und BedrohungDeutschland 20163.15 Terra XRom am RheinZentrum des ImperiumsDeutschland 20164.00 GladiatorenKampfmaschinen der AntikeDeutschland 20144.40 Warrior WomenGladiatorinnen in RomDeutschland/Großbritannien 2016(Kommentar)Woche 09/20Donnerstag, 27.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 20146.10 Rätsel der GeschichteDas Kolosseum in RomUSA 20126.55 Klima außer KontrolleDie FaktenGroßbritannien 20197.40 Klima außer KontrolleAuswirkungen und StrategienGroßbritannien 20198.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Tödliche Gier - Das Geschäft mit ElfenbeinAustralien 20199.10 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckelnDeutschland 20189.55 Vergiftete FlüsseDie schmutzigen Geheimnisse der TextilindustrieKanada 201710.40 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte PlanetFrankreich 201911.25 Grüne Versprechen - Wie Verbraucher getäuscht werdenDeutschland 201912.10 ZDFzoomAlles für die TonneDeutschland 201812.40 Die Akte VW - Geschichte eines SkandalsDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 ZDF-History"Davon haben wir nichts gewusst"Die Deutschen und der HolocaustDeutschland 201123.10 Ein Tag in AuschwitzDeutschland 20200.35 heute journal1.05 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 0Deutschland 20141.50 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 20162.35 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000Deutschland 20143.15 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1500Deutschland 20164.00 Geheimnisse der KircheDie Nägel von GolgathaNeuseeland 2015( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 09/20Freitag, 28.02.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:8.00 auslandsjournal"Frontal 21" entfällt8.30 außendienst XXLDes Mannes bestes StückWie geht die Welt mit dem kleinen Unterschied um?USA/China/Deutschland/Israel/Kroatien 2015( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4530341OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell