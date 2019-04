ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 25. April 2019

Mainz (ots) -Woche 17/19Freitag, 26.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Die Pioniere AmerikasBis aufs BlutUSA 20135.50 Die Pioniere AmerikasMacht des KapitalsUSA 2013(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:9.35 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz10.20 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator11.05 Im Fadenkreuz des TerrorsUrlaubsparadiese in der KriseTunesien/Türkei 201611.50 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 201712.35 auslandsjournal - die dokuJemen - der Krieg, die Kinder und der HungerJemen 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:14.35 ZDF-HistoryMallorca - Eine deutsche LiebeDeutschland 201815.20 ZDF-HistoryDie nackte Wahrheit: 100 Jahre FKKDeutschland 2014(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Mythos ConcordeTriumph und TragödieGroßbritannien 201821.40 Geniale RivalenSchusswaffen - Colt gegen WessonUSA 201622.20 Terra XGoldrausch am YukonDeutschland/Kanada 201123.05 Geniale RivalenElektrizität - Edison gegen TeslaUSA 201623.50 Geniale RivalenAtombombe - Oppenheimer gegen HeisenbergUSA 20160.30 heute journal1.00 Geheimnisse der Sowjet-TechnikMondraketen und MonsterfliegerDeutschland 20181.45 Ursprung der TechnikLuftangriffe2.30 Ursprung der TechnikUngewöhnliche Kriegsführung3.15 Ursprung der TechnikMechanik des Fernen Ostens4.00 Ursprung der TechnikKriegsschiffe Ostasiens(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell