ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 24. Oktober 2019

Mainz (ots) -Woche 43/19Freitag, 25.10.Bitte Programmänderungen beachten:9.15 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 2019"Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat" entfällt10.00 Unter GangsternKidnapping in VenezuelaVenezuela 2019"Iran - Zwischen Mullahs und Moderne" entfällt10.45 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 2019"Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz" um 11.00 Uhrentfällt11.30 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 2019"Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator" um 11.45 Uhr entfällt12.15 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der StaatFrankreich 2018"Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators" um 12.30 Uhrentfällt13.00 Ewiger AufruhrDie Geschichte des Nahostkonflikts"Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger" um 13.15 Uhrentfällt( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Unser UniversumTechnik im All22.25 Unser UniversumStärker als die Sonne23.10 Mysterien des WeltallsAnkunft auf der ErdeMit Morgan FreemanUSA 201023.50 Mysterien des WeltallsEwige FinsternisMit Morgan FreemanUSA 20100.35 heute journal1.05 Mysterien des WeltallsIst Schwerkraft eine Täuschung?Mit Morgan FreemanUSA 20141.45 Mysterien des WeltallsWas ist Zeit?Mit Morgan FreemanUSA 20102.30 Mysterien des WeltallsDas Spiel mit der ZeitMit Morgan FreemanUSA 20153.15 Mysterien des WeltallsGibt es einen Schöpfer?Mit Morgan FreemanUSA 20104.05 Mysterien des WeltallsSind wir alle Aliens?Mit Morgan FreemanUSA 2015( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 44/19Samstag, 26.10.Bitte Programmänderungen beachten:5.30 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 2019"Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat" entfällt6.15 Unter GangsternKidnapping in VenezuelaVenezuela 2019"Iran - Zwischen Mullahs und Moderne" entfällt7.00 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 2019"Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz" um 7.15 Uhrentfällt7.45 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 2019"Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator" um 8.00 Uhr entfällt8.30 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der StaatFrankreich 2018"Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators" um 8.45 Uhrentfällt9.15 Ewiger AufruhrDie Geschichte des Nahostkonflikts"Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger" um 9.30 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 9.58 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell