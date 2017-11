ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 24. November 2017

Mainz (ots) -Woche 48/17Samstag, 25.11.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:6.45 Ewiger AufruhrDie Geschichte des Nahostkonflikts2Einsame Wölfe des Terrors - Gefahr durch islamistischeEinzelkämpfer" entfällt7.30 auslandsjournal - die dokuAn vorderster Front - Der Krieg gegen den ISIrak 20168.15 Das Mädchen, das mein Leben retteteAuf der Flucht vor dem IS"An vorderster Front- Krieg gegen den IS" 60 Min.-Fassung um 8.00Uhr entfällt9.00 Pauls Weg nach EuropaVon Kamerun nach Berlin( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.35 Terra XGroße Völker: Die KarthagerDeutschland 201611.20 Terra XGroße Völker: Die GermanenDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.35 Terra XEin Tag im alten RomDeutschland 201614.20 Die Etrusker - Wegbereiter des antiken Rom15.05 Ursprung der TechnikDer Trojanische Krieg15.50 Ursprung der TechnikRekorde der Antike16.35 NeroPlädoyer für eine BestieDeutschland 201617.20 NeroDer Kaiser und die KatastropheDeutschland 201618.05 Terra XSchliemanns ErbenGrenzwall gegen die Barbaren - Der Limes18.50 Terra XSchliemanns ErbenGefahr an Roms Grenzen - Der Limes( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XGroße Völker: Die KarthagerDeutschland 201622.25 Terra XGroße Völker: Die GermanenDeutschland 201623.05 Terra XGroße Völker: Die AraberDeutschland 201623.50 Mythen-JägerDie Juwelen der Helena von TrojaGroßbritannien 20130.35 Terra XSchliemanns ErbenGrenzwall gegen die Barbaren - Der Limes1.20 Terra XSchliemanns ErbenGefahr an Roms Grenzen - Der Limes2.05 ZDF-HistoryDas Geheimnis von PompejiDeutschland 20132.45 Terra XEin Tag im alten RomDeutschland 20163.30 Ursprung der TechnikMechanik des Fernen Ostens( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 48/17Sonntag, 26.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.45 Über den Dächern von Paris6.25 Venedig am Limit - Zwischen Schönheit und TourismusDeutschland 20176.55 Feriencheck: LissabonPaläste, Parks und MonsterwellenDeutschland 20177.40 ZDF.reportageMallorca vor dem KollapsAnsturm auf die UrlaubsinselDeutschland 20178.15 Faszination Kreuzfahrt - Auf Meer und Fluss"Mein Land, Dein Land: Boom-Region Ostsee - Zwischen Billiglohn undWohnungsnot" um 8.00 Uhr und"Mein Land, Dein Land: Die Berliner Sonnenallee - ZwischenSzeneviertel und Problemkiez" um 8.30 Uhr entfallen8.55 Großstadtdschungel AmsterdamDesign, Kultur und schräge TypenDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieLight-Produkte, Veggie-Wurst & Co.Deutschland 201716.35 So schmeckt die ZukunftLebensmittel aus dem Labor17.20 ZDFzeitIglo, Frosta & Co. - Wie gut ist Tiefkühlkost?Der große Test mit Nelson MüllerDeutschland 201618.05 Kein Anschluss unter dieser NummerÄrger mit Telekom und Co.Deutschland 2015( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:19.35 heute-show( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.35 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Giftmörder von CamdenGroßbritannien 201722.15 Mafia - Die Paten von New YorkAufstieg des Lucky LucianoUSA 201622.55 Mafia - Die Paten von New YorkProhibition und BandenkriegUSA 201623.35 Mafia - Die Paten von New YorkFünf FamilienUSA 2016( weiterer Ablauf ab 0.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.20 Marilyn Monroe - Mythos auf dem PrüfstandGroßbritannien 2015Woche 48/17Montag, 27.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:8.40 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Giftmörder von CamdenGroßbritannien 20179.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Badewannen-MörderGroßbritannien 201710.05 Dem Verbrechen auf der SpurEine Frage der SchriftGroßbritannien 201110.50 Dem Verbrechen auf der SpurZähne sprechen BändeGroßbritannien 201111.40 Knast in DeutschlandStrafe, Liebe, Hoffnung12.35 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 201613.05 Ursprung der TechnikNautische Kriegskunst13.50 Ursprung der TechnikRebellion14.35 Ursprung der TechnikMaschinen der Götter15.20 Ursprung der TechnikUngewöhnliche Kriegsführung( weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.10 Leschs KosmosFleischeslust - Genuss ohne Reue?Deutschland 201622.40 Leschs KosmosDie zweite Schöpfung - Der neue MenschDeutschland 201723.10 Leschs KosmosGefahr im Anflug: Monster-MückenDeutschland 201723.35 Leschs KosmosDie Lüge vom gerechten ArtenschutzDeutschland 20170.05 Leschs KosmosAuf Droge: Die Sucht in unsDeutschland 20160.35 heute-journal1.00 Panzer!Der Erste WeltkriegDeutschland 20171.45 Panzer!Der Zweite WeltkriegDeutschland 20172.30 Spuren des KriegesDie Westfront 1914-19183.15 Spuren des KriegesNormandie 19444.00 Spuren des KriegesHiroshima 1945( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 52/17Sonntag, 24.12.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:7.15 Mein Land, Dein LandDie Berliner SonnenalleeZwischen Szeneviertel und ProblemkiezDeutschland 2017"Mein Land, Dein Land: Die leisen Musterschüler - Little Hanoi inBerlin" um 7.13 Uhr entfällt7.45 ZDF.reportageTreffpunkt KioskWo das Herz des Viertels schlägtDeutschland 2017"Mein Land, Dein Land: Ali und der Gartenzwerg - Multikulti imSchrebergarten" um 8.04 Uhr entfällt8.15 Der Polenmarkt - Der Polenmarkt - Grenzerfahrungen am Ladentisch
Deutschland 2017
9.00 Anton und ich
Film von Hans-Dieter Grabe
Deutschland 2017
"Mein Land, Dein Land: Zwischen Abkehr und Minztee - Klein- Marokko
am Rhein" um 8.55 Uhr entfällt
( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )