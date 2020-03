ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 24. März 2020

Mainz (ots) -Woche 13/20 Mittwoch, 25.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Geheimes Israel - Der Mossad Gefährliche Nachbarn Deutschland 20195.50 Leschs Kosmos Ernährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & No Deutschland 20196.20 plan b: Teller statt Tonne Der Wert des Essens Deutschland 20186.50 ZDFzoom Regional einkaufen - gute Idee oder Mogelpackung? Deutschland 20187.20 plan b: Ackern für die Zukunft Natürliche Landwirtschaft in Feld und Garten Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.10 Mafia - Die Paten von Chicago Vermächtnis USA 201710.50 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Motiv Habgier: Der Hammer-Mörder Deutschland 201611.35 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Falsche Fährten: Der Fall Walter Sedlmayr Deutschland 201912.20 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Mord ohne Gewissen: Der St. Pauli-Killer Deutschland 201613.05 Wem gehört das Wasser? Deutschland 202013.35 Amazon - Die ganze Welt im Pappkarton Frankreich 201914.20 Achtung Ebay - Die Tricks der Betrüger Deutschland 201915.05 Falsch bewertet und getäuscht Das Geschäft mit Restaurant-Bewertungen Deutschland 201915.50 Dirty Fashion - Die Geheimnisse der Modeindustrie Großbritannien 201916.35 Das große Geschäft mit Altkleidern Wie Moderecycling funktioniert Deutschland 201817.20 Macht und Machenschaften Cum Ex - Der Milliarden-Steuerskandal Deutschland 202018.05 Bad Banks - Die Dokumentation Wie neue Player die alte Bankenwelt herausfordern Deutschland 202018.50 ZDF-History Kampf um die Freiheit - Der amerikanische Bürgerkrieg Deutschland 2019( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 201722.25 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 201723.10 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 201723.55 Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken Großbritannien 20090.40 heute journal1.10 Die Kanada-Saga Zwei Welten Kanada 20171.50 Die Kanada-Saga Pioniere und Abenteurer Kanada 20172.35 Die Kanada-Saga Krieg gegen die USA Kanada 20173.15 Die Kanada-Saga Lokomotiven und Telegrafen Kanada 20173.55 Die Kanada-Saga Eigene Wege Kanada 20174.40 Die Kanada-Saga Erster Weltkrieg Kanada 2017Woche 13/20 Donnerstag, 26.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 Die Kanada-Saga Aufschwung und Krise Kanada 20176.05 Die Kanada-Saga Zweiter Weltkrieg Kanada 2017( weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Feuer vom Himmel Wie der Krieg das Fliegen lernte Großbritannien 201823.10 Feuer vom Himmel Luftkampf über Schützengräben Großbritannien 201823.55 Erster Weltkrieg - Legendäre Seeschlachten Kampf vor dem Skagerrak Großbritannien 20150.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Urknall USA 20101.25 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Galaxien USA 20102.05 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 20102.50 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Supernova USA 20103.35 Mysterien des Weltalls Ewige Finsternis Mit Morgan Freeman USA 20104.20 Mysterien des Weltalls Wann begann die Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2014Woche 13/20 Freitag, 27.03.Bitte Programmänderung beachten:8.00 ZDFzeit Stresstest Corona Wie die Krise Deutschland verändert Deutschland 2020 "Frontal 21" entfällt 8.45 auslandsjournal spezial Corona global - wie das Virus die Welt verändert Deutschland 2020"auslandsjournal" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 14/20 Sonntag, 29.03.Bitte Titeländerung beachten:18.45 auslandsjournal - die doku Preis der Freiheit - Hongkongs Aufstand gegen China China 2020vormals: Kampf um Hongkong - eine Stadt im AusnahmezustandFreitag, 03.04.Bitte Programmänderungen beachten:2.45 Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte Deutschland 2006"Die Kinder von Windermere - Die Dokumentation" entfällt( weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen )Woche 15/20 Mittwoch, 08.04.Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Adidas-Story Deutschland 2018"ZDFzeit: Deutschlands große Clans: Die 4711-Story" entfällt 19.30 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Aldi-Story Deutschland 2017"ZDFzeit: Deutschlands große Clans: Die Joop-Story" entfällt 20.15 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Bahlsen-Story Deutschland 2018"ZDFzeit: Deutschlands große Clans: Die Deichmann-Story" entfällt( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 09.04.Bitte Programmänderung beachten:16.30 Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte Deutschland 2006"Die Kinder von Windermere - Die Dokumentation" entfällt( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 16/20 Donnerstag, 16.04.Bitte Programmänderungen beachten:12.45 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Bahlsen-Story Deutschland 2018"ZDFzeit: Deutschlands große Clans: Die 4711-Story" entfällt 13.30 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Aldi-Story Deutschland 2017"ZDFzeit: Deutschlands große Clans: Die Joop-Story" entfällt 14.15 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Tchibo-Story Deutschland 2016"ZDFzeit: Deutschlands große Clans: Die Deichmann-Story" entfällt( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )