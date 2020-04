ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 24. April 2020

Mainz (ots) -Woche 18/20 Samstag, 25.04.Bitte Beginnteitkorrekturen beachten:15.50 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Belagerung der Sidney Street Großbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnteitkorrekturen beachten: 22.25 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Verräterisches Blut Deutschland 202023.10 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 201623.50 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 20160.30 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 20161.10 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 20161.50 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 20162.30 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg USA 20163.10 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 20163.50 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 20164.30 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018Woche 18/20 Sonntag, 26.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.15 heute-show5.50 Bruce Springsteen - Born in the USA Großbritannien 2016( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.20 ZDF-History Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland Deutschland 201914.05 ZDF-History Die großen Mythen der DDR - Wahrheit und Legende Deutschland 201914.50 ZDF-History Große Freiheit DDR: Abenteurer hinter der Mauer Deutschland 201815.35 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 201716.20 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödlicher Abgrund Deutschland 201917.10 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Habgier unter Genossen Deutschland 201817.55 Der Doppelgänger aus Ost-Berlin Deutschland 201918.55 Lost Places - Schicksalsorte der deutschen Teilung Deutschland 2019( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Faschisten Deutschland 201822.25 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen den Klassenfeind Deutschland 201823.10 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Genossen Deutschland 201823.55 Lost Places - Schicksalsorte der deutschen Teilung Deutschland 20190.40 Der Doppelgänger aus Ost-Berlin Deutschland 20191.40 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 20172.25 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödlicher Abgrund Deutschland 20193.05 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Habgier unter Genossen Deutschland 20183.50 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 20164.35 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit Deutschland 2010Woche 18/20 Montag, 27.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.05 Täterjagd Der Fall Akira Ojima Frankreich 201810.50 Täterjagd Der Fall Angélique Dumetz Frankreich 201811.35 Täterjagd Der Fall Valérie Bary Frankreich 201812.20 Täterjagd Der Fall Brigitte Muller Frankreich 201813.05 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne Frankreich 201714.05 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Alte Rivalen USA 201815.50 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 201816.35 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Staatsstreich und Aufstieg Großbritannien/Syrien 201917.20 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Der Nachfolger und die Macht Großbritannien/Syrien 201918.05 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Arabischer Frühling und Bürgerkrieg Großbritannien/Syrien 201918.50 Mohammed bin Salman - Kronprinz mit zwei Gesichtern Saudi-Arabien/Frankreich 2019( weiterer Ablauf ab 19.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 201722.25 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 201623.10 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 201523.55 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein Australien 20180.40 heute journal1.05 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 20141.50 Mythen-Jäger Die Suche nach Camelot Großbritannien 20142.35 Mythen-Jäger Die Sintflut Großbritannien 20143.20 Mythen-Jäger Das Turiner Grabtuch Großbritannien 20144.05 Mythen-Jäger Die Suche nach dem Heiligen Kreuz Deutschland 20124.55 Mythen-Jäger Der Stab des Mose Großbritannien 2014Woche 20/20 Montag, 11.05.Bitte Programmänderungen beachten:18.45 ZDFzeit Wir im Krieg: Privatfilme aus Hitlers Reich Deutschland 2020"Eva Braun - Die Braut des Bösen: Heimliche Geliebte" entfällt 19.30 ZDFzeit Deutschland von oben - 1945 Deutschland 2020"Eva Braun - Die Braut des Bösen: Bis in den Tod" entfällt( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 23/20 Mittwoch, 03.06.Bitte Programmänderung beachten:0.00 ZDFzeit Nelson Müllers großer Burger-Check Vegetarisch oder Fleisch? 