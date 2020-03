ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 23. März 2020

Mainz (ots) -Woche 13/20 Dienstag, 24.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.20 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Gejagte Deutschland 20207.05 ZDF-History Der Zweite Weltkrieg - Das sollten Sie wissen Deutschland 20197.50 ZDF-History Ein deutscher Held:Fredy Hirsch und die Kinder des Holocaust Deutschland 20198.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.35 ZDF-History Die großen Fälscher der Geschichte Deutschland 20169.05 Mafia - Die Paten von Chicago Al Capones erster Mord USA 2017( weiterer Ablauf ab 09.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.25 Mafia - Die Paten von Chicago Straßenkrieg USA 201711.05 Mafia - Die Paten von Chicago Valentinstag USA 201711.50 Mafia - Die Paten von Chicago Entscheidung USA 2017( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System China 201923.40 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un Großbritannien 20180.35 heute journal1.05 Operation Rubikon Deutschland 20202.05 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr Großbritannien 20192.50 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 20183.35 Geheimes Israel - Der Mossad Überlebenskampf Deutschland 20194.20 Geheimes Israel - Der Mossad Permanente Bedrohung Deutschland 2019Woche 13/20 Mittwoch, 25.03.Bitte Programmänderungen beachten:5.45 Leschs Kosmos Ernährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & No Deutschland 2019"Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Eine Super- Kanone für Saddam Hussein" entfällt 6.15 plan b: Teller statt Tonne Der Wert des Essens Deutschland 2018"Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Atomwissenschaftler als Zielscheibe" um 6.30 Uhr entfällt 6.45 ZDFzoom Regional einkaufen - gute Idee oder Mogelpackung? Deutschland 20187.15 plan b: Ackern für die Zukunft Natürliche Landwirtschaft in Feld und Garten Deutschland 2018"Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Explosion im Labor" entfällt 7.45 Leschs Kosmos Burnout: Hysterie oder Epidemie? Deutschland 2016"Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Die Anthrax- Ermittlungen" um 8.00 Uhr entfällt 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.15 plan b: Glückliche Familien - zufriedene Chefs Die neue Vereinbarkeit von Job und Privatleben Deutschland 2017( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 13/20 Donnerstag, 26.03.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:6.45 Risiko Mikroplastik - Lesch fragt nach Deutschland 2019"Mysterien des Weltalls: Die Erde nimmt ihre Wunder zurück" entfällt 7.30 plan b: Null Müll Schluss mit dem Abfallwahnsinn Deutschland 20187.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.00 Klima außer Kontrolle Die Fakten Großbritannien 2019"Leschs Kosmos: Klima im Wandel - Keiner stirbt für sich allein" entfällt 8.45 Klima außer Kontrolle Auswirkungen und Strategien Großbritannien 20199.30 Extinction Rebellion - Radikal fürs Klima Deutschland 202010.15 plan b: Die Reparatur-Revolution Weiternutzen statt wegwerfen Deutschland 201810.45 plan b: Fair statt billig Mehr Geld für Bauern Deutschland 201711.15 Schmutzige Baumwolle - Sklaven der Textilindustrie Frankreich 201912.00 Luxusgut Lebensraum Deutschland 2019"Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie" entfällt 12.45 plan b: Weniger ist mehr Vom Glück anders zu wirtschaften Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 14/20 Montag, 30.03.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:7.00 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019"Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet" entfällt 7.45 plan b: Gemeinsam statt einsam Vom heilsamen Miteinander Deutschland 2019"Volk auf Droge - Der verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co." entfällt 8.15 plan b: Das Haus von Morgen Wie Bauen revolutioniert wird Deutschland 20188.45 plan b: Kleine Miete - tolle Wohnung Günstig wohnen in der City Deutschland 2017( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4554689OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell