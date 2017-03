ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 23. März 2017

Mainz (ots) -Woche 12/17Freitag, 24.03.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.30 Mysterien des WeltallsDas GottesteilchenMit Morgan FreemanUSA 2013( weiterer Ablauf ab 6.10 Uhr wie vorgesehen )Beginnzeitkorrekturen beachten:6.55 Mysterien des WeltallsWas ist Realität?Mit Morgan FreemanUSA 20137.40 forum am freitag( weiterer Ablauf ab 7.55 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress( weiterer Ablauf ab 8.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.15 Ach, Europa! - Von Göttern und Kaisern10.55 Ach, Europa! - Das islamische Abendland11.40 Ach, Europa! - Es werde Licht!12.25 Ach, Europa! - Zwischen Himmel und Hölle13.10 Katastrophen, die Geschichte machtenDie VarusschlachtKanada 201313.50 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 201114.20 Katastrophen, die Geschichte machtenDer unbekannte VulkanausbruchKanada 2013( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:16.30 Katastrophen, die Geschichte machtenDas Erdbeben von LissabonKanada 201317.10 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers BefehlFrankreich 201218.10 ZDF-HistorySturmflut in Hamburg - Die wahre Geschichte18.50 Die Fukushima-LügeDeutschland 201419.35 ZDF-HistoryDie großen Illusionen des AtomzeitaltersDeutschland 2011( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 15/17Sonntag, 09.04.Bitte Programmänderung beachten:18.45 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 2016"Freimaurer in der DDR" entfällt( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Woche 16/17Sonntag, 16.04.Bitte Programmänderung beachten:13.30 Ursprung der TechnikDer Trojanische Krieg"Roms geheime Grabkammer - Das Rätsel der tausend Skelette"entfällt( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:0.00 Legendäre SchlachtenEntscheidung bei Marathon"Roms geheime Grabkammer - Das Rätsel der tausend Skelette"entfällt( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )Montag, 17.04.Bitte Programmänderung beachten:5.00 Ursprung der TechnikDer Trojanische Krieg"Roms geheime Grabkammer - Das Rätsel der tausend Skelette"entfällt( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 20.04.Bitte Programmänderung beachten:11.30 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDRDeutschland 2015"Hochstapler: Protz nach Plan" entfällt( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:12.45 Ich will nur rausDer letzte Sommer am Eisernen VorhangDeutschland 2014"Mauerjahre - Leben im geteilten Berlin (1967 bis 1969)" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:0.00 Ballermann oder BalatonLeben im geteilten DeutschlandDeutschland 2014"Freimaurer in der DDR" entfällt( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell