ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 23. Dezember 2019

Mainz (ots) -Woche 01/20Samstag, 28.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 One Strange Rock - Unsere ErdeLebenmit Will SmithUSA 20186.10 One Strange Rock - Unsere ErdeAußerirdischemit Will SmithUSA 20186.55 One Strange Rock - Unsere ErdeErwachenmit Will SmithUSA 20187.40 One Strange Rock - Unsere ErdeHeimatmit Will SmithUSA 20188.30 Mördern auf der SpurLeiche gesuchtDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer verrückte ArztGroßbritannien 201811.10 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenPolizistenmord in LondonGroßbritannien 201811.55 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der GerichtsmedizinUSA 201713.25 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby FranksUSA 201714.10 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und ClydeGroßbritannien 2009( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Lust am Töten: Jürgen BartschDeutschland 201623.10 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Nitribitt (1957)Deutschland 201623.55 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 20180.35 Sündenbabel BerlinDrogen, Sex und schwere JungsDeutschland 20181.20 Sündenbabel BerlinMörder, Opfer und ErmittlerDeutschland 20182.05 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines PhantomsGroßbritannien 20192.50 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödlicher AbgrundDeutschland 20193.35 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRStaatsmacht im VisierDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 01/20Sonntag, 29.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.30 Hitlers Blitzkrieg 1940Der Fall "Gelb"Deutschland 20096.15 Hitlers Blitzkrieg 1940Der SichelschnittDeutschland 20097.00 Hitlers Blitzkrieg 1940Der Weg nach DünkirchenDeutschland 20097.45 Hitlers Blitzkrieg 1940WaffenstillstandDeutschland 20098.30 Tag der EntscheidungHitlers Krieg im OstenDeutschland 20179.15 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 20129.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.00 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 201810.45 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 201811.25 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 201812.10 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 201812.55 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 201813.40 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 201814.25 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 201815.05 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 201815.50 Der Zweite WeltkriegÜbermachtDeutschland 201816.35 Der Zweite WeltkriegVerbrannte ErdeDeutschland 201817.20 Der Zweite WeltkriegSchlachtfeld DeutschlandDeutschland 201818.05 Der Zweite WeltkriegApokalypseDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - November 1944Deutschland 201423.55 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Dezember 1944Deutschland 20140.40 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Januar 1945Deutschland 20141.25 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Februar 1945Deutschland 20142.10 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - März 1945Deutschland 20142.55 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - April 1945Deutschland 20143.40 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Mai 1945Deutschland 20144.25 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juni 1945Deutschland 2014Woche 01/20Montag, 30.12.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.15 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juli 1945Deutschland 20146.00 PolenfeldzugDer NervenkriegDeutschland 20096.45 PolenfeldzugDer ÜberfallDeutschland 20097.30 Der gute Nazi - Karl Plagge und die Juden von VilniusKanada 2018"ZDF-History: Krieg der Zeichner" um 7.45 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten21.40 Der Nazi-PlanMord an einem VolkGroßbritannien/USA/Deutschland 201922.25 Der Nazi-PlanWelt in FlammenGroßbritannien/USA/Deutschland 201923.10 ZDF-HistoryDer Nürnberger ProzessDeutschland 201623.50 ZDF-History"Mein Kampf" - das gefährliche BuchDeutschland 20150.35 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Rommel - Mythos und WahrheitDeutschland 20111.20 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Speers TäuschungDeutschland 20112.00 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 20082.45 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 20083.30 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 2008( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 02/20Samstag, 04.01.Bitte Programmänderung beachten:3.45 Dem Verbrechen auf der SpurDer letzte ZeugeGroßbritannien 2011"Dem Verbrechen auf der Spur: Die Visitenkarte des Täters" entfällt( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )Sonntag, 05.01.Bitte Programmänderung beachten:5.00 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 2018"Ermittler! - 25 Jahre Ungewissheit" entfällt( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:18.00 Hitlers Reich privatDer Diktator und die DeutschenDeutschland 2019"Hitlers Reich privat: Frauen unterm Hakenkreuz" entfällt18.45 Helden der PropagandaSportler in der NS-ZeitDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Montag, 06.01.Bitte Programmänderung beachten:8.00 Täter im NetzDer Fall RobertsUSA 2019"Ermittler! - Gewaltspirale" entfällt( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 08.01.Bitte Programmänderung beachten:18.45 Police Patrol - Gefährliches PflasterIn der Favela und im Township"Police Patrol - Gefährliches Pflaster: Polizistinnen unterwegs"entfällt( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:4.45 Helden der PropagandaSportler in der NS-ZeitDeutschland 2016"Hitlers Reich privat: Der Diktator und die Deutschen" jetzt am09.01. um 5.30 UhrDonnerstag, 09.01.Bitte Programmänderung beachten:5.30 Hitlers Reich privatDer Diktator und die DeutschenDeutschland 2019"Hitlers Reich privat: Frauen unterm Hakenkreuz" entfällt( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:8.30 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter TobinGroßbritannien 2015"Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4478938OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell