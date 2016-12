ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 23. Dezember 2016

Mainz (ots) -Woche 52/16Samstag, 24.12.Beginnzeitkorrekturen:9.35 Deutschland, deine MarkenMercedesDeutschland 201510.20 ZDF-HistoryMythos Sisi11.00 ZDF-HistoryTraumjob Promi-Partner? Leben im Schatten des Ruhms11.45 ZDF-HistoryElvis und Priscilla - Der King und das MädchenDeutschland 201512.25 ZDF-HistoryGeheimes Hollywood - Die dunkle Seite der TraumfabrikDeutschland 201513.10 ZDF-HistoryDie Macht der GeheimbündeDeutschland 201513.55 ZDF-HistoryGlobal Players - die SuperreichenDeutschland 201614.40 ZDF-HistoryDeutschlands SuperreicheDeutschland 201515.25 Schleuser, Schurken und der PapstDeutschland 201615.55 ZDF-HistoryDeutschland - Deine WerbungDeutschland 201116.35 ZDF-HistoryDeutschland, deine PopmusikDeutschland 201217.20 ZDF-HistoryDeutschland, deine Schlager18.05 ZDF-HistoryDeutschland, deine Fußball-HeldenDeutschland 201218.50 ZDF-HistoryDie großen Flüche der GeschichteDeutschland 2012(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_____________________________________________________________________Sonntag, 25.12.Beginnzeitkorrekturen:7.05 Im Zauber der Wildnis - IslandDer Vatnajökull NationalparkDeutschland 20168.05 Tödliche Lava - Islands explosive Vulkane8.45 ZDF.reportageFaszination ZugspitzeZwischen Natur und TouristenboomDeutschland 20169.15 Im Rausch der HöheZu Fuß über die AlpenDeutschland 201610.00 ZDF-HistoryJagd auf die RoyalsDeutschland 201610.45 ZDF-HistoryEin Herz und keine Krone - Die PrinzgemahleDeutschland 201511.30 ZDF-HistoryIm Schatten der Krone - Die Royals aus der zweiten ReiheDeutschland 201512.15 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die HabsburgerDeutschland 201412.55 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die HohenzollernDeutschland 201413.40 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die WindsorsDeutschland/Großbritannien 201414.25 Edward VIII. und die NazisMythos und WahrheitDeutschland 201115.10 ZDFzeitZwei Prinzen für die KroneWilliam und Charles von EnglandDeutschland/Großbritannien 201615.50 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die WelfenDeutschland 201616.35 ZDFzeitKurs auf die KroneMary und Frederik von DänemarkDeutschland/Dänemark 201617.20 ZDFzeitGlamour, Gold und die LiebeEuropas Königshäuser im VergleichDeutschland 201618.05 ZDFzeitElizabeth II. wird 90Die Jahrhundert-KöniginDeutschland/Großbritannien 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_________________________________________________________________Montag, 26.12.Beginnzeitkorrekturen:5.25 Burgen - Monumente der MachtKrak des Chevaliers6.10 Burgen - Monumente der MachtDover Castle6.55 Burgen - Monumente der MachtOrdensfestung Marienburg7.40 Mysterien des MittelaltersDie Verteidiger von Mästerby8.25 Mysterien des MittelaltersDie Schlacht von Aljubarrota9.10 VampirskeletteUntote im Mittelalter9.55 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel von Azincourt10.35 Mysterien des MittelaltersDer Kreuzzug gegen die Katharer11.20 Britanniens Burgen: Instrumente der MachtGroßbritannien 201412.05 Britanniens Burgen: Festungen des BürgerkriegsGroßbritannien 201412.50 Kathedralen - Superbauten des MittelaltersUSA 201413.35 Der Silberberg14.20 Britanniens Burgen: Ruinen der RomantikGroßbritannien 201415.05 Das Jahr des Schwarzen TodesDie Pestepidemie von London 1349Großbritannien 201415.50 Mythen-JägerDie Gebeine der Johanna von OrléansGroßbritannien 201316.35 Mysterien des MittelaltersDer Ritter von St. Bees(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrektur:21.40 Burgen - Monumente der MachtOrdensfestung Marienburg(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_______________________________________________________________Dienstag, 27.12.Beginnzeitkorrekturen:9.25 Apokalypse der NeandertalerDer tödliche SupervulkanDeutschland 201510.10 Das Geheimnis der KnochenHärte und Beweglichkeit10.55 Das Geheimnis der KnochenKiefer, Krallen und Klauen11.40 Der Urmensch in unsDer aufrechte Gang12.20 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns13.10 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:16.10 Wie der Mensch die Welt eroberteVon Afrika in die Welt16.55 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Australien17.35 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Asien18.20 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Europa19.05 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Amerika19.50 Leschs KosmosAuf Droge: Die Sucht in unsDeutschland 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrektur:22.00 Geheimnis MenschHeimatplanet ErdeGroßbritannien 2014(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell