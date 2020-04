ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 23. April 2020

Mainz (ots) -Woche 17/20 Freitag, 24.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.55 Mysterien des Weltalls Bausteine des Lebens Mit Morgan Freeman USA 20107.40 forum am freitag( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Die Kelten Kampf um Gallien Deutschland 201622.25 Terra X Die Kelten Aufstand der Königin Deutschland 201623.05 Apokalypse Ägypten Das Geheimnis der Pyramide Großbritannien 201923.50 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 20190.30 heute journal1.05 Die Science-Fiction-Propheten Arthur C. Clarke: Odyssee im Weltall USA 20111.45 Die Science-Fiction-Propheten George Lucas: Star Wars USA 20112.25 Die Science-Fiction-Propheten Isaac Asimov: Roboter und galaktische Imperien USA 20113.10 Die Science-Fiction-Propheten Philip K. Dick: Von Total Recall bis Minority Report USA 20113.50 Die Science-Fiction-Propheten Robert A. Heinlein: Starship Troopers USA 20114.35 Die Science-Fiction-Propheten Jules Verne: Visionär der Moderne USA 2011Woche 18/20 Freitag, 01.05.Bitte Programmänderung beachten:0.45 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015"ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht" entfällt( weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 19/20 Samstag, 02.05.Bitte Programmänderungen beachten:4.15 Ermittler! Vergrabene Geheimnisse Deutschland 2019"Ermittler! - DNA lügt nicht" entfällt 4.30 Ermittler! Dunkler Fjord Deutschland 2020"Ermittler! - Verhängnisvoller Einbruch" entfälltSonntag, 03.05.Bitte Programmänderung beachten:13.30 Hitlers München Nazibauten in der bayerischen Metropole Deutschland 2007"Böse Bauten: Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg" entfällt( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Montag, 04.05.Bitte Programmänderung beachten:11.15 Ermittler! Vergrabene Geheimnisse Deutschland 2019"Ermittler! - DNA lügt nicht" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Ermittler! Dunkler Fjord Deutschland 2020"Ermittler! - Verhängnisvoller Einbruch" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten: 4.15 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017"Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Bio- Terrorismus" entfällt( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 06.05.Bitte Programmänderung beachten:13.00 Das Soja-Imperium - Hoher Preis für billiges Fleisch Frankreich 2018"ZDFzoom: Der wahre Preis für den perfekten Apfel" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Woche 20/20 Dienstag, 12.05.Bitte Programmänderung beachten:4.45 So entstand die Bundesrepublik 23. Mai 1949"ZDF-History: Die RAF - "Phantom" ohne Gnade" entfälltWoche 21/20 Dienstag, 19.05.Bitte Programmänderungen beachten:9.15 Täterjagd Der Fall Adeline Piet Frankreich 2018"Täterjagd: Der Fall Akira Ojima" entfällt 10.00 Täterjagd Der Fall Jean-Raymond Blatti Frankreich 2018"Täterjagd: Der Fall Guy Georges" entfällt 10.45 Täterjagd Der Fall Mathilde Croguennec Frankreich 2018"Täterjagd: Der Fall Christophe Belle" entfällt 11.30 Täterjagd Der Fall Priscilla Ciatti Frankreich 2018"Täterjagd: Der Fall Anne Barbot" entfällt( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 22/20 Sonntag, 24.05.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Berlin Berlin Die Mauertoten Deutschland 2015"Fernsehen in der DDR - Sandmann, Propaganda und ein Kessel Buntes" entfällt( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 26.05.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Mythos Hadrian Großbritannien 2008"Täter im Netz: Der Fall Bushby" entfällt( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4579122OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell