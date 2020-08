ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 21. August 2020

Mainz (ots) -Woche 35/20 Samstag, 22.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Abgezockt! Die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe Deutschland 20195.55 Teure Städte - Wenn Wohnen unbezahlbar wird Schweiz 20196.25 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 20167.10 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert Deutschland 20157.55 ZDFzoom Das Drama um die Sozialwohnungen Deutschland 20198.25 ZDF.reportage Wohnstress Eigenheim Deutschland 20198.55 plan b: Billiger Wohnen Bessere Bedingungen für Mieter Deutschland 20209.25 planet e.: Platz zum Wohnen - Der Kampf um freie Flächen Film von Michael Nieberg Deutschland 20209.55 Terra Xpress Mieter-Chaos und glücklich im Wald Deutschland 202010.25 Terra Xpress XXL Mensch gegen Natur Deutschland 201911.10 Terra Xpress XXL Bürger gegen Bürokraten Deutschland 201911.55 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Verlorenes Wissen Deutschland 2018 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen:20.55 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Brisante Funde Deutschland 201821.40 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 201722.25 Mysterien des Mittelalters Die Schwerter von Castillon Großbritannien 201723.10 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 201723.55 Mysterien des Mittelalters Italiens Warlords Großbritannien 20170.40 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 20171.20 Mysterien des Mittelalters Das letzte Gefecht von Visby Großbritannien 20132.05 Mysterien des Mittelalters Die Verteidiger von Mästerby Großbritannien 20132.50 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Verlorenes Wissen Deutschland 20183.35 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Brisante Funde Deutschland 20184.20 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017Sonntag, 23.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Mysterien des Mittelalters Die Schwerter von Castillon Großbritannien 20175.50 Karthagos vergessene Krieger Deutschland 20156.35 So tickt China Anpassen oder versagen Großbritannien 20157.20 So tickt China Im Hochzeitswahn Großbritannien 2015 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen:23.55 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der Sowjetunion Frankreich 20190.40 Inside NATO Eine amerikanische Erfindung? Deutschland 20191.25 Inside NATO Das große Wettrüsten Deutschland 20192.10 Inside NATO Krieg und neue Feinde Deutschland 20192.55 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr? Deutschland 20183.35 Panzer, Schrott und harte Kerle Deutschland 20154.05 Lost Places - Geheime Welten American Dream Deutschland 20204.50 Lost Places - Geheime Welten Sowjetische Schatten Deutschland 2020Montag, 24.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Lost Places - Geheime Welten Verlorenes Empire Deutschland 20206.25 Lost Places - Geheime Welten Blutiges Erbe Deutschland 20207.10 Ermittler! Verhängnisvoller Einbruch Deutschland 20197.35 Jung im Knast Geburtstag hinter Gittern Deutschland 2016 8.25 Senioren hinter Gittern Deutschland 20189.10 Knast in Deutschland Schuld, Reue, Heimweh Deutschland 20179.55 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung Deutschland 201610.50 Knast in Deutschland Herz, Schmerz, Sühne Deutschland 201711.35 Unschuldig hinter Gittern Weggesperrt und abgehakt Deutschland 201512.20 Unschuldig verurteilt Falsche Geständnisse mit fatalen Folgen Deutschland 202013.05 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 201513.35 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 201214.20 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen:20.55 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 201721.40 Komplizen des Bösen 1939-1942: Heydrich und der Holocaust Deutschland 201722.25 Komplizen des Bösen 1942-1944: Der totale Krieg Deutschland 201723.10 Komplizen des Bösen 1944-1945: Verbrannte Erde Deutschland 201723.55 Komplizen des Bösen 1945: Das Ende Deutschland 20170.35 heute journal1.05 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 20121.45 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 20192.30 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 20153.15 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 20174.00 Böse Bauten Hitlers Architektur an Nord- und Ostsee Deutschland 20184.40 Böse Bauten Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg Deutschland 2019Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105413/4685973OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell