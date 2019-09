ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 20. September 2019

Mainz (ots) -Woche 39/19Samstag, 21.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Update für die Demokratie6.10 Volksparteien a.D.? - Zeitenwende in DeutschlandDeutschland 20197.40 ZDFzeitMensch Merkel!Widersprüche einer KanzlerinDeutschland 20198.25 ZDFzeitMensch Schröder!Eine deutsche KarriereDeutschland 20179.10 ZDFzoomAm Puls Deutschlands#wasmichimostenstoertUnterwegs mit Jochen BreyerDeutschland 20199.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.40 ZDF.reportageChefin im RathausBürgermeisterinnen in DeutschlandDeutschland 201810.10 ZDFzeit70 Jahre Grundgesetz - Die beste Verfassung der Welt?Deutschland 201910.55 Das Vermächtnis des Sherlock HolmesDie Anfänge der Forensik11.40 Das Vermächtnis des Sherlock HolmesLogik und Kriminalistik12.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Grauen an der ThemseGroßbritannien 201713.05 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDie Whitechapel-MordeGroßbritannien 201713.50 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer JustizirrtumGroßbritannien 201815.05 Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy LamplughGroßbritannien 201515.50 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit16.35 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April JonesGroßbritannien 201517.20 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von EdinburghGroßbritannien 201518.05 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und ClydeGroßbritannien 200918.50 ZDF-HistoryDie großen Attentate der GeschichteDeutschland 201719.35 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenMotiv HabgierGroßbritannien 201821.40 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas GeständnisGroßbritannien 201822.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenFatale EifersuchtGroßbritannien 201823.05 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter TobinGroßbritannien 201523.45 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von EdinburghGroßbritannien 20150.30 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen BrennpunktGroßbritannien 20151.15 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April JonesGroßbritannien 20151.55 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer JustizirrtumGroßbritannien 20183.10 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer HochstaplerGroßbritannien 20183.55 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenTatmotiv LiebeGroßbritannien 20184.35 MörderjagdRasende WutWoche 39/19Sonntag, 22.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 heute-show5.55 Wacken - Der FilmDeutschland 20136.40 Bruce Springsteen - Born in the USA7.50 The true story of Madonna8.35 ZDF-HistoryDeutschland, deine SchlagerDeutschland 20099.20 ZDF-HistoryDeutschland, deine PopmusikDeutschland 201210.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.05 Terra XSieg der DampfraketeAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 201110.50 Terra XSieg der FeuermaschineAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 200811.35 Terra XDas unsichtbare NetzAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 201112.15 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAuf Leben und TodGroßbritannien 201513.05 Geistesblitze - Geniale ErfindungenGeld und GoldGroßbritannien 201513.45 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAngst und SchreckenGroßbritannien 201514.35 Terra XJagd nach dem HimmelsfeuerDeutschland 201115.15 Terra XDer zündende FunkeDie Geschichte des FeuerwerksDeutschland 201416.00 Geniale RivalenElektrizität - Edison gegen TeslaUSA 201616.45 Geniale RivalenFernsehen - Farnsworth gegen SarnoffUSA 201617.30 Geniale RivalenAtombombe - Oppenheimer gegen HeisenbergUSA 201618.15 Geniale RivalenRaketen - Von Braun gegen KoroljowGroßbritannien 201818.55 Geniale RivalenSchusswaffen - Colt gegen WessonUSA 201619.40 heute-show( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XSieg der FeuermaschineAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 200822.25 Geniale RivalenAtombombe - Oppenheimer gegen HeisenbergUSA 201623.05 Geniale RivalenElektrizität - Edison gegen TeslaUSA 201623.50 Geniale RivalenFlugzeuge - Brüder Wright gegen CurtissUSA 20160.30 Geniale RivalenRaketen - Von Braun gegen KoroljowGroßbritannien 20181.15 Terra XPioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten FlugDeutschland 20162.00 Terra XDer zündende FunkeDie Geschichte des FeuerwerksDeutschland 20142.40 Terra XDas unsichtbare NetzAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 20113.25 Geniale RivalenSchusswaffen - Colt gegen WessonUSA 20164.05 Geniale RivalenFernsehen - Farnsworth gegen SarnoffUSA 20164.50 Terra XJagd nach dem HimmelsfeuerDeutschland 2011Woche 39/19Montag, 23.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.30 Fatale ErfindungenDie großen Irrtümer des Nobel-KomiteesDeutschland 20176.15 Nikola TeslaPionier der elektrischen WeltUSA 20177.00 Geistesblitze - Geniale ErfindungenGeld und GoldGroßbritannien 20157.45 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAngst und SchreckenGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.00 Ermittler!Grab in der Tiefe9.30 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April JonesGroßbritannien 201510.15 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer KofferfundGroßbritannien 201811.00 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenMotiv HabgierGroßbritannien 201811.40 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas GeständnisGroßbritannien 201812.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenFatale EifersuchtGroßbritannien 201813.10 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzGefährliche Konkurrenz13.50 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzAtomwissenschaftler als Zielscheibe14.35 Berlusconi und die MafiaFrankreich 201515.20 Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi16.05 Daphne - Tod einer Journalistin( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 201621.40 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000Deutschland 201422.25 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1500Deutschland 201623.05 Momente der Geschichte IIWendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum KaiserreichDeutschland 201523.50 Momente der Geschichte IIWege der DeutschenDeutschland 20150.35 heute journal1.00 Berlusconi und die MafiaFrankreich 20151.45 Putin und die Mafia2.30 Frontal 21-DokumentationTodesflug MH17 - 