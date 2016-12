ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 20. Dezember 2016

Mainz (ots) -Woche 51/16Donnerstag, 22.12.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:22.25 ZDFzoomVerschwörung gegen die Freiheit (2)Big Brother im Weißen HausDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:0.35 heute-journalWetterModeration: Claus KleberDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 1.05 Uhr wie vorgesehen )Woche 52/16Samstag, 24.12.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 ZDF-HistoryDie heißesten Momente des Kalten Krieges23.10 ZDF-HistoryGeheimes Hollywood - Die dunkle Seite der TraumfabrikDeutschland 201523.50 ZDF-HistoryDie sieben größten Lügen der GeschichteDeutschland 2011"ZDF-History: Die zwei Leben der Grace Kelly" um 0.00 Uhr entfällt0.35 ZDF-HistoryGlobal Players - die SuperreichenDeutschland 20161.20 ZDF-HistoryDeutschlands SuperreicheDeutschland 20152.05 ZDF-HistoryDie großen Flüche der GeschichteDeutschland 20122.50 ZDF-HistoryDie zwei Leben des Otto von BismarckDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 3.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.55 ZDF-HistoryFranz Josef Strauß und der MilliardendealDeutschland 2015Woche 52/16Sonntag, 25.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Das Café am Island-FjordDeutsche Köche für den NordenDeutschland 20146.20 Das Café am Island-FjordFeine Küche für raue KerleDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 ZDF-HistoryIm Schatten der Krone - Die Royals aus der zweiten ReiheDeutschland 201523.10 ZDF-HistoryDie Schwiegermutter der QueenDeutschland 201323.50 ZDF-HistoryQueen Victorias KinderDeutschland 20130.35 ZDF-HistoryKaiserkinderDeutschland 20151.20 ZDFzeitGlamour, Gold und die LiebeEuropas Königshäuser im VergleichDeutschland 20162.00 ZDFzeitZwei Prinzen für die KroneWilliam und Charles von EnglandDeutschland/Großbritannien 20162.45 ZDF-HistoryPrinz Philip: Blaues Blut und deutsche WurzelnDeutschland 20143.15 ZDFzeitElizabeth II. wird 90Die Jahrhundert-KöniginDeutschland/Großbritannien 20164.00 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II.Frankreich 2016( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 52/16Montag, 26.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Burgen - Monumente der MachtChâteau Gaillard23.10 Der Silberberg23.55 Mysterien des MittelaltersDer Krieger von Janakkala0.40 Das Jahr des Schwarzen TodesDie Pestepidemie von London 1349Großbritannien 20141.20 Mythen-JägerDie Gebeine der Johanna von OrléansGroßbritannien 20132.05 Mysterien des MittelaltersDer Ritter von St. Bees2.50 Mysterien des MittelaltersDas letzte Gefecht von Visby3.35 Mysterien des MittelaltersLepra - Der lebende Tod4.20 Der Heilige KriegKreuzzug nach JerusalemWoche 52/16Dienstag, 27.12.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:6.30 Das Jahr des Schwarzen TodesDie Pestepidemie von London 1349Großbritannien 2014"Hexenwahn - Die Dokumentation" entfällt7.10 Geheimnis MenschAlleine im All?Großbritannien 20147.55 Geheimnis MenschHeimatplanet ErdeGroßbritannien 20148.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.40 Geheimnis MenschDie ZukunftGroßbritannien 20149.20 Apokalypse der NeandertalerDer tödliche SupervulkanDeutschland 201510.10 Das Geheimnis der KnochenHärte und Beweglichkeit10.50 Das Geheimnis der KnochenKiefer, Krallen und Klauen11.35 Der Urmensch in unsDer aufrechte Gang12.20 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns13.05 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns13.50 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns14.35 ZDF-HistoryDie Apokalypse der NeandertalerDeutschland 201615.20 Sex in der Steinzeit16.05 Wie der Mensch die Welt eroberteVon Afrika in die Welt16.50 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Australien17.35 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Asien( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:21.55 Geheimnis MenschHeimatplanet ErdeGroßbritannien 201422.40 Geheimnis MenschDie ZukunftGroßbritannien 201423.20 Das Geheimnis der GeneWoher wir kommen0.05 Das Geheimnis der GeneWohin wir gehen0.50 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns1.35 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns2.20 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns3.00 Sex in der Steinzeit3.45 Leschs KosmosFleischeslust - Genuss ohne Reue?Deutschland 2016( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 52/16Mittwoch, 28.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDF-HistoryMielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi22.20 ZDF-HistoryDie unglaublichsten Geschichten der DDRDeutschland 201223.05 ZDF-HistoryOperation "Zersetzung" - Der geheime Terror der StasiDeutschland 201323.45 Das Erbe der Nazis1945-1989 Die DDR: Anspruch und WirklichkeitDeutschland 20150.30 Die Geschichte der RAFDie Brandstifter - Die Gründung der RAFDeutschland 20141.15 Die Geschichte der RAFDie Jagd auf die "Baader-Meinhof-Bande"Deutschland 20142.00 Die Geschichte der RAFDer Knast, der Prozess und die SympathisantenDeutschland 20142.45 Die Geschichte der RAFDer deutsche Herbst - das Jahr 1977Deutschland 20143.30 Die Geschichte der RAFDie zweite Generation und die StasiDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 52/16Donnerstag, 29.12.Bitte Beginnzeitkorrekture und Programmergänzung um 12.25 Uhrbeachten:6.25 Apokalypse Urzeit - Tödliche Strahlen7.10 Apokalypse Urzeit - Die Hölle auf Erden7.55 Apokalypse Urzeit - Das große Sterben8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Apokalypse Urzeit - Langsames Ersticken9.20 Apokalypse Urzeit - Ende der Dinosaurier10.00 Apokalypse Urzeit - Tod aus der Luft10.45 Apokalypse Urzeit - Feuer und Eis11.25 Leschs KosmosDrama im Verborgenen: Der Wandel der MeereDeutschland 201611.55 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 201612.25 Leschs KosmosKampf um Sand: Der neue GoldrauschDeutschland 201512.55 Terra XExpedition Deutschland (1)Eine Zeitreise durch 500 Millionen JahreDeutschland 201313.35 Terra XExpedition Deutschland (2)Eine Zeitreise durch 500 Millionen JahreDeutschland 201314.20 Risiko Pol-UmkehrVersagt das Erdmagnetfeld?15.05 Terra XDer Dino-PlanetKampf der Giganten15.50 Terra XDer Dino-PlanetT-Rex und seine Brüder16.35 Apokalypse Urzeit - Tod aus der Luft( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Die Entstehung der ErdeGrand Canyon23.10 Die Entstehung der ErdeDeath Valley23.55 Die Entstehung der ErdeAmerikas Eiszeit0.40 Terra XDer Dino-PlanetKampf der Giganten1.20 Terra XDer Dino-PlanetT-Rex und seine Brüder2.05 Apokalypse Urzeit - Ende der Dinosaurier2.45 Terra XDer Dino-PlanetGefiederte Drachen3.30 Risiko Pol-UmkehrVersagt das Erdmagnetfeld?4.10 Terra XExpedition Deutschland (1)Eine Zeitreise durch 500 Millionen JahreDeutschland 20134.55 Terra XExpedition Deutschland (2)Eine Zeitreise durch 500 Millionen JahreDeutschland 2013Woche 52/16Freitag, 30.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Die Entstehung der ErdeGold aus dem All6.25 Die Entstehung der ErdeDie Atacama-Wüste7.10 Die Entstehung der ErdeGrand Canyon( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:13.15 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiertDeutschland 2015"Schuften bis zum Schluss - Arme Rentner im reichen Deutschland"entfällt14.00 Polizei im Einsatz - Brennpunkt KölnbergDeutschland 201414.45 37°22qm DeutschlandLeben auf kleinstem RaumDeutschland 201615.15 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland16.00 Wohlstand für alle?( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.55 Mammon - Per Anhalter durch das GeldsystemDeutschland 20140.20 heute-show - Der JahresrückblickDeutschland 20161.10 Der satirische Jahresrückblick 20161.40 Album 2016 - Bilder eines JahresDeutschland 20162.35 ZDFzeitWie korrupt ist Deutschland?Der große CheckDeutschland 20163.20 Abzocke in DeutschlandKartelle auf Kosten der KundenDeutschland 20154.05 Die Macht der SuperreichenDas Wohlstands-KartellGroßbritannien 20154.50 Die Macht der SuperreichenVon Milliardären und MinijobbernGroßbritannien 2015Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell