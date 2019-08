ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 20. August 2019

Mainz (ots) -Woche 34/19Mittwoch, 21.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 ZDF-HistoryWahr oder falsch? Die großen Mythen der BundesrepublikDeutschland 20196.20 ZDF-HistoryDie Akte RamsteinDeutschland 20187.05 Wie der Mensch die Welt eroberteVon Afrika in die Welt7.50 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Australien8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Leschs KosmosMythos GeschlechtWas Männer und Frauen wirklich unterscheidetDeutschland 20189.05 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Lust am Töten: Jürgen BartschDeutschland 20169.50 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMotiv Habgier: Der Hammer-MörderDeutschland 201610.35 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 201611.20 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMotiv Eifersucht? Der Fall Ingrid van BergenDeutschland 201912.05 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleLeben mit der Schuld: Der Fall Lolita BriegerDeutschland 201812.50 DDR mobil - Hoch hinaus mit InterflugDeutschland 201713.35 Geheimnisse der Sowjet-TechnikMondraketen und MonsterfliegerDeutschland 201814.20 Mythos ConcordeWettlauf am HimmelGroßbritannien 201815.05 Mythos ConcordeTriumph und TragödieGroßbritannien 201815.50 Genial konstruiertSuperfliegerGroßbritannien 201816.35 Terra XPioniere: Siegeszug der DüsenjetsDeutschland 201217.20 Terra XPioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten FlugDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die vergessenen Vorfahren der MenschheitGroßbritannien 201622.25 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Asien23.10 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Europa23.55 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Amerika0.35 heute journal1.05 Geheimnisse des KosmosDie Suche nach der letzten GrenzeUSA 20151.50 Geheimnisse des KosmosDie Vermessung der GalaxieUSA 20152.35 Das Ende unseres SonnensystemsGroßbritannien 20163.15 Das Geheimnis der dunklen EnergieGroßbritannien 20164.00 Mysterien des WeltallsDas NichtsMit Morgan FreemanUSA 2010( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell