ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 19. Oktober 2018

Mainz (ots) -Woche 43/18Samstag, 20.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Das Brexit-DilemmaTheresa May und der zähe Abschied von Europa6.20 Die sieben größten Fehler der EUDeutschland 20177.10 Todesfalle Hochhaus - Der Brand im Grenfell-TowerDeutschland 20187.55 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven8.35 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen BrennpunktGroßbritannien 20159.20 The Wanted - Auf VerbrecherjagdEinsatz rund um die UhrGroßbritannien 201510.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.05 Indiens Superreiche - Zwischen Elend und LuxusFrankreich 201810.50 Liebe und Sex in Indien11.50 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un12.50 Das Mädchen, das mein Leben retteteAuf der Flucht vor dem IS13.35 Wurzeln des BösenDie Geburtsstunde des ISFrankreich 201714.20 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines DiktatorsFrankreich 201715.05 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi15.50 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator16.35 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika17.25 Blutige ReifenFirestone und der Bürgerkrieg in LiberiaUSA 2014( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Geheimes Saudi-ArabienAuf den Spuren des Terrors23.10 Geheimes Saudi-ArabienAuf der Spur des Geldes23.50 Geheimes Saudi-ArabienAufbruch und Unterdrückung0.35 Geheimes KatarEin Emirat auf WM-KursDeutschland 20181.20 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen2.05 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranAlte RivalenUSA 20183.50 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranNeue KriegeUSA 20184.35 Die Bin Laden-VerschwörungWie starb der Top-Terrorist wirklich?Woche 43/18Sonntag, 21.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 Feriencheck: BulgarienBallermann am Goldstrand6.25 ZDF.reportageSonne, Strand und Schwarzes MeerSchnäppchenurlaub in BulgarienDeutschland 20186.55 ZDFzeitAIDA oder TUI Cruises?Der Kreuzfahrt-CheckDeutschland 20187.40 Feriencheck: KatalonienWallfahrt, Party, Stress am StrandDeutschland 20168.25 Traumorte - Kapstadt9.05 WüstenträumeDubai - Das ÜbermorgenlandDeutschland 20149.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 Die Erde - Unruhiger PlanetTsunamis, Vulkane und Wetterextreme10.40 Reise durch die ErdgeschichteKollisionszone SüdasienDeutschland 201511.25 Reise durch die ErdgeschichteIm Westen des Pazifischen FeuerringsDeutschland 201512.10 Reise durch die ErdgeschichteDer Pazifische FeuerringDeutschland 201512.55 Reise durch die ErdgeschichteDer Afrikanische GrabenbruchDeutschland 201513.40 Reise durch die ErdgeschichteDie Eurasische PlatteDeutschland 201514.30 Katastrophen, die Geschichte machtenDas Erdbeben von LissabonKanada 201315.10 Das Geheimnis der dunklen EnergieGroßbritannien 201615.55 Wetterextreme im UniversumGroßbritannien 201616.40 Das Ende unseres SonnensystemsGroßbritannien 201617.25 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 201817.55 Leschs KosmosMit Vollgas in die Zukunft: Die neue MobilitätDeutschland 201718.25 Leschs KosmosDie zweite Schöpfung - Der neue MenschDeutschland 201718.55 planet e.: Talsperren - die unterschätzte GefahrDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.55 Die Entstehung der ErdeAmerikas Eiszeit0.40 Die Entstehung der ErdeDie Atacama-Wüste1.25 Die Entstehung der ErdeLoch NessUSA 20092.10 Reise durch die ErdgeschichteDie Eurasische PlatteDeutschland 20152.55 Reise durch die ErdgeschichteDer Afrikanische GrabenbruchDeutschland 20153.40 Reise durch die ErdgeschichteIm Westen des Pazifischen FeuerringsDeutschland 20154.25 Reise durch die ErdgeschichteDer Pazifische FeuerringDeutschland 2015Woche 43/18Montag, 22.10.Bitte Beginzeitkorrekturen beachten:5.05 Das Geheimnis der dunklen EnergieGroßbritannien 20165.50 Wetterextreme im UniversumGroßbritannien 20166.35 Das Ende unseres SonnensystemsGroßbritannien 20167.20 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginzeitkorrekturen beachten:8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Leschs KosmosDie zweite Schöpfung - Der neue MenschDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginzeitkorrekturen beachten:20.55 ZDFzeitDie Verbrechen der BefreierAmerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten WeltkriegDeutschland/USA 201521.40 ZDF-HistoryWas ist dran an "Hitlers Goldzug"?Deutschland 201622.25 ZDF-History"Davon haben wir nichts gewusst"Die Deutschen und der HolocaustDeutschland 201123.05 ZDF-HistoryDer Nürnberger ProzessDeutschland 201623.50 ZDF-HistoryBomben auf Auschwitz? Ein Streitfall0.35 heute journal1.00 Die InquisitionTempler und KatharerGroßbritannien 20141.45 Die InquisitionHäretiker in EnglandGroßbritannien 20142.30 Die InquisitionKetzerverfolgung in SpanienGroßbritannien 20143.15 Die InquisitionHexenjagdGroßbritannien 20144.00 Geheimnisse der KircheTod am KreuzNeuseeland 20154.40 Geheimnisse der KircheDie Nägel von GolgathaNeuseeland 2015Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell