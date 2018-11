ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 19. November 2018

Mainz (ots) -Woche 47/18Dienstag, 20.11.Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:21.40 Terra XImperium - Der Fluch des DiamantenDeutschland 201022.25 Terra XImperium - Das Schwert der ShoguneDeutschland 201023.10 Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken23.50 Mythen-JägerDas verlorene Samurai-SchwertGroßbritannien 20120.35 heute journal1.05 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika1.50 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?2.30 Drogenkrieg auf den Philippinen3.15 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_____________________________________________________________Woche 48/18Dienstag, 27.11.Neue Beginnzeiten:18.45 Mysterien des MittelaltersIrlands legendäre KriegerGroßbritannien 201719.30 Mysterien des MittelaltersDie Totenschädel von DornachGroßbritannien 2017(Weiter im Ablauf wie vorgesehen)Neue Beginnzeiten:21.45 Mysterien des MittelaltersDie Schwerter von CastillonGroßbritannien 201722.30 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 2017(Weiter im Ablauf wie vorgesehen)Neue Beginnzeiten:1.15 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Toten von StonehengeGroßbritannien 20172.00 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis um Tutanchamuns GrabGroßbritannien 20162.45 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 2016(Weiter im Ablauf wie vorgesehen)_____________________________________________________________________Woche 49/18Sonntag, 02.12.Bitte Programmänderungen beachten:9.45 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLebende FossilienDeutschland 2018Schätze der Erde: Diamanten und Smaragde um 9.45 Uhr - entfällt!10.30 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLaufvögel auf der ÜberholspurDeutschland 2018Schätze der Erde: Gold und Eisen um 10.30 Uhr - entfällt!11.15 Neuseeland - Rivalen der UrzeitEvolution ExtremDeutschland 2018Schätze der Erde: Kohle und Öl um 11.15 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:14.15 Die Entstehung der ErdeAmerikas EiszeitReise durch die Erdgeschichte - Der pazifische Feuerring um 14.15Uhr - entfällt!15.00 Die Entstehung der ErdeDie Atacama-Wüste15.45 Die Entstehung der ErdeLoch Ness16.30 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der ErdgeschichteDeutschland 201517.15 Nacktmulle - Superhelden der ForschungDeutschland 201818.00 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLebende FossilienDeutschland 201818.45 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLaufvögel auf der ÜberholspurDeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Programmänderungen:20.15 Neuseeland - Rivalen der UrzeitEvolution ExtremDeutschland 2018Schätze der Erde: Diamanten und Smaragde um 20.15 Uhr - entfällt!21.00 Neuseeland - Rivalen der UrzeitInsel der GigantenDeutschland 2018Schätze der Erde: Gold und Eisen um 21.00 Uhr - entfällt!21.45 Neuseeland - Rivalen der UrzeitHerrscher der WasserweltDeutschland 2018Schätze der Erde: Kohle und Öl um 11.15 Uhr - entfällt!(Weiter im Ablauf wie vorgesehen)________________________________________________________________Woche 50/18Donnerstag, 13.12.20.15 Der Mars - Reiseführer zum Roten PlanetenFilm von Rebecca Harrison/Euan McDonald SmithGroßbritannien 2018(Weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell