ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 19. März 2019

Mainz (ots) -Woche 12/19Mittwoch, 20.03.Bitte Programmänderungen beachten:5.20 Terra XVerlorene WeltenZerstörtes Kulturerbe im OrientDeutschland 20156.05 Terra XQatna - Entdeckung in der KönigsgruftDeutschland 20096.50 Die Akte TutanchamunDer Tod des PharaoDeutschland 20157.35 Die Akte TutanchamunDie Schätze des PharaoDeutschland 20158.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDie PyramidenGroßbritannien 20179.05 Dem Verbrechen auf der SpurDer letzte ZeugeGroßbritannien 20119.50 Dem Verbrechen auf der SpurDer Faktor BlutGroßbritannien 201110.35 Dem Verbrechen auf der SpurZähne sprechen BändeGroßbritannien 201111.25 Dem Verbrechen auf der SpurDas Geheimnis der AscheGroßbritannien 201112.10 Dem Verbrechen auf der SpurEin tödlicher CocktailGroßbritannien 201112.55 Amerikas verzockte Renten - Vom Staatsdienst in die ArmutUSA 201813.40 Starbucks ungefiltertDie bittere Wahrheit hinter dem Erfolg( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.35 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 201622.25 Geheimes Saudi-ArabienAuf den Spuren des Terrors23.10 Geheimes Saudi-ArabienAuf der Spur des Geldes23.55 Geheimes Saudi-ArabienAufbruch und Unterdrückung0.35 heute journal1.05 Amerikas verzockte Renten - Vom Staatsdienst in die ArmutUSA 20181.50 Starbucks ungefiltertDie bittere Wahrheit hinter dem Erfolg3.25 Die Subway-FalleFalsche Versprechen des Sandwich-Giganten4.10 Rivalen: Pepsi und Coca-ColaFrankreich 20144.50 Amazon - gnadenlos erfolgreichDeutschland 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell