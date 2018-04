ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 19. April 2018

Mainz (ots) -Woche 16/18Freitag, 20.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle6.10 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 20166.55 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Lust am Töten: Jürgen BartschDeutschland 20167.40 forum am freitag7.55 Die Welt der ReichsbürgerTräumer, Aussteiger, ExtremistenDeutschland 20178.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.40 Deutschland radikal - Internet, Hetze, GewaltDeutschland 20179.25 Die Rechte Wende - Beobachtungen jenseits der Mitte( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.10 NSU privatInnenansichten einer TerrorzelleDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Geheimnisse der KircheDie Nägel von GolgathaNeuseeland 201522.25 Geheimnisse der KircheRätsel um MariaNeuseeland 201523.10 Geheimnisse der KircheTod am KreuzNeuseeland 201523.55 Geheimnisse der KircheWar Jesus verheiratet?Neuseeland 20150.40 heute journal1.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltDistanzwaffenDeutschland 20171.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltAngriff aus der LuftDeutschland 20172.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKrieg zur SeeDeutschland 20173.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltSchneller als der GegnerDeutschland 20174.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKraft der ZerstörungDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell