ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 18. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 21/18Samstag, 19.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Chinas Macht auf dem MeerDeutschland 20156.20 Mafia auf dem Meer( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.50 Special Air Service - Englands geheime KriegerEinsatz in Sierra Leone8.35 Blutige ReifenFirestone und der Bürgerkrieg in LiberiaUSA 20149.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 201710.40 Die SSHeydrichs Herrschaft11.30 Die SSDer Machtkampf12.10 Die SSHimmlers Wahn13.00 Die SSTotenkopf13.40 Die SSDie Waffen-SS14.25 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans KammlerDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.40 PolenfeldzugDer NervenkriegDeutschland 200916.25 PolenfeldzugDer ÜberfallDeutschland 2009( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 200823.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 200823.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 20080.40 Die SSHeydrichs Herrschaft1.25 Die SSDer Machtkampf2.10 Die SSHimmlers Wahn2.55 Die SSTotenkopf3.35 Die SSDie Waffen-SS4.20 Die SSMythos OdessaWoche 21/18Montag, 21.05.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:8.25 Die Brüder Humboldt und ihr ForumImpulse für den Dialog mit den Kulturen der WeltFilm von Carola WedelDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:9.55 Das geheime Leben der Apostel: Die ersten ChristenUSA 2012( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.25 Geheimnisse der KircheDie Nägel von GolgathaNeuseeland 2015( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:14.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis von PetraGroßbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Schätze des alten ÄgyptenDer Große Tempel des Ramses23.55 Ägypten von obenDas Tal der Pyramiden0.40 Ägypten von obenDie versunkenen StädteGroßbritannien 20111.20 ZDF-HistoryDie großen Rätsel der ArchäologieDeutschland 20122.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis von PetraGroßbritannien 20172.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorene Stadt der PharaonenGroßbritannien 20163.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie zehn PlagenGroßbritannien 20174.25 Schätze des alten ÄgyptenDer Große Tempel des RamsesWoche 21/18Dienstag, 22.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans KammlerDeutschland 20145.40 PolenfeldzugDer NervenkriegDeutschland 20096.25 PolenfeldzugDer ÜberfallDeutschland 20097.10 Die SSHimmlers Wahn7.55 Die SSTotenkopf8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.40 Die SSDie Waffen-SS9.25 Die SSMythos Odessa10.10 Hitlers Blitzkrieg 1940Der Fall "Gelb"Deutschland 200910.55 Hitlers Blitzkrieg 1940Der SichelschnittDeutschland 200911.40 Hitlers Blitzkrieg 1940Der Weg nach DünkirchenDeutschland 200912.25 Hitlers Blitzkrieg 1940WaffenstillstandDeutschland 2009( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Terra XDie Spur des Geldes - Die Macht der MillionenDeutschland 201523.10 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 201723.35 Leschs KosmosFremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmenDeutschland 20160.05 Leschs KosmosDie zweite Schöpfung - Der neue MenschDeutschland 20170.35 heute journal1.05 Das Schweigen der HirtenMissbrauch in der KircheFrankreich 20181.45 ZDFzeitMensch Franziskus!Der unberechenbare PapstDeutschland/Italien/Argentinien 20182.30 ZDF-HistoryDie dunklen Geheimnisse des VatikansDeutschland 20183.15 Italiens MafiaPaten vor Gericht4.00 Italiens MafiaDie Frauen der Cosa Nostra( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 21/18Sonntag, 20.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 Arte: REDer Sound von TiflisGeorgien im Umbruch6.10 HitmakersEin Business im WandelDeutschland 20167.05 Deutschlands größte DiscoNachtschicht im "Index"Deutschland 20177.50 Wacken - Der FilmDeutschland 20138.35 Motörhead - Die Lemmy-Kilmister-Story9.15 The true story of Madonna9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.00 Jack the Ripper - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201510.45 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 200811.30 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Grauen an der ThemseGroßbritannien 201712.10 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Badewannen-MörderGroßbritannien 201712.55 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDie Whitechapel-MordeGroßbritannien 201713.35 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Giftmörder von CamdenGroßbritannien 201714.20 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin15.55 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzDie LeichenbesiedlerDeutschland 201716.40 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und ClydeGroßbritannien 200917.25 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks18.10 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder18.55 Marilyn Monroe - Mythos auf dem PrüfstandGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen, neue Beginnzeiten und Programmergänzungum 3.40 Uhr beachten:21.40 ZDF-HistoryGeheimes Hollywood - Die dunkle Seite der TraumfabrikDeutschland 201522.25 Mafia - Die Paten von New YorkAufstieg des Lucky LucianoUSA 201623.05 Mafia - Die Paten von New YorkProhibition und BandenkriegUSA 201623.45 Mafia - Die Paten von New YorkFünf FamilienUSA 20160.20 Mafia - Die Paten von New YorkDer Staat schlägt zurückUSA 20161.00 Mafia - Die Paten von New YorkKampf um die MachtUSA 20161.40 Mafia - Die Paten von New YorkDer Gangster-KriegUSA 20162.20 Mafia - Die Paten von New YorkSchmutzige GeschäfteUSA 20163.00 Mafia - Die Paten von New YorkDas Sterben der BosseUSA 20163.40 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder4.25 Marilyn Monroe - Mythos auf dem PrüfstandGroßbritannien 2015Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell