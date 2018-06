ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 18. Juni 2018

Mainz (ots) -Woche 25/18Dienstag, 19.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 ZDF-History1983 - Welt am AbgrundDeutschland 20115.50 Der Mann, der die Welt retteteDas Geheimnis der Kuba-KriseGroßbritannien 2012( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:7.20 Ermittler!Beweise auf dem Prüfstand( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Ermittler!Teenager im Visier8.50 Ermittler!Im Dunkel der Nacht9.20 Die Geheimnisse der TotenRechtsmedizin auf TäterjagdDeutschland 201610.05 MörderjagdDer falsche ZeitpunktFrankreich 2015( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.20 Mördern auf der SpurDie BlutspurDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.35 ZDF-HistoryWir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres UrlaubsDeutschland 201814.20 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall des Christian WulffDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Harry WörzDeutschland 201716.35 ZDF-HistoryPromis vor GerichtDeutschland 201817.20 ZDF-HistorySkandal! Deutschlands große PolitaffärenDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Rommel - Mythos und WahrheitDeutschland 201123.10 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Himmlers MachtDeutschland 201123.55 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Speers TäuschungDeutschland 20110.35 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDas KolosseumGroßbritannien 20171.20 Time Scanners: Geheimnisse in 3DSt. Paul's CathedralGroßbritannien 20172.05 Time Scanners: Geheimnisse in 3DMachu PicchuGroßbritannien 20172.50 Time Scanners: Geheimnisse in 3DPetraGroßbritannien 20173.35 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDie PyramidenGroßbritannien 20174.20 Time Scanners: Geheimnisse in 3DJerusalemGroßbritannien 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell