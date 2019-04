ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 18. April 2019

Mainz (ots) -Woche 17/19Samstag, 20.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals7.10 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer8.40 planet e.: Risiko Elektroauto - Stromnetz am Limit?Deutschland 20179.10 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 Mythos GoldEwige SucheDeutschland 201610.40 Mythos GoldSchmutzige GeschäfteDeutschland 201611.25 ZDF-HistoryMensch Adenauer!Deutschland 201712.15 ZDF-HistoryIm Schatten der Macht - Die Frauen der RegierungschefsDeutschland 201713.00 ZDF-HistoryDie Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche TöchterDeutschland 201613.45 ZDF-HistoryCäsarenwahn - Die Droge der MachtDeutschland 201314.30 ZDF-HistoryGroße Freiheit DDR: Abenteurer hinter der MauerDeutschland 201815.15 ZDF-HistoryEiskalte Leidenschaft - der Aufstieg der Leni RiefenstahlDeutschland 201816.05 ZDF-HistoryDer Rote Baron - Manfred von RichthofenDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.20 ZDF-HistoryDie zwei Leben des Helmut SchmidtDeutschland 201618.05 ZDF-HistoryMaximilian - Der letzte RitterDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 ZDF-HistoryDie großen Rätsel der ArchäologieDeutschland 201221.40 ZDF-HistoryDie verlorene Stadt der GladiatorenDeutschland 201622.25 ZDF-HistoryDie letzte Samurai-KriegerinDeutschland 201523.10 ZDF-HistoryGeköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschahDeutschland 201823.55 ZDF-HistoryOktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderteDeutschland 20170.35 ZDF-HistoryDer Untergang der SowjetunionDeutschland 20161.20 ZDF-History9/11 - Was geschah am 11. September 2001Deutschland 20182.05 ZDF-HistoryDie ewige Jagd nach dem GoldDeutschland 20162.50 ZDF-HistoryMensch Adenauer!Deutschland 20173.40 ZDF-HistoryIm Schatten der Macht - Die Frauen der RegierungschefsDeutschland 20174.25 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 20184.55 ZDF-HistoryAuf einmal PrinzessinDeutschland 2016Woche 17/19Sonntag, 21.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 Mallorca - Alarm am BallermannPartypolizei, Luxusurlaub und die Schattenseiten6.05 ZDF.reportageMallorca vor dem KollapsAnsturm auf die UrlaubsinselDeutschland 20176.40 Venedig am Limit - Zwischen Schönheit und TourismusDeutschland 20177.10 ZDF.reportageKreuzfahrt XXLUnterwegs auf dem größten Schiff der WeltDeutschland 20177.40 ZDF.reportageKreuzfahrt XXLFreizeitstress in der KaribikDeutschland 20178.10 ZDF.reportageUrlauber in SeenotPannenhelfer auf dem WasserDeutschland 20148.40 ZDF.reportageSonne, Strand und Schwarzes MeerSchnäppchenurlaub in BulgarienDeutschland 20189.10 ZDF.reportageUrlaubsgrüße aus dem RuhestandRentner auf ReisenDeutschland 20189.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.40 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieVerlorenes WissenDeutschland 201810.25 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieBrisante FundeDeutschland 201811.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis von PetraGroßbritannien 201711.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie zehn PlagenGroßbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Skelette von YorkGroßbritannien 201722.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteMythos El DoradoGroßbritannien 201223.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Karte der WikingerGroßbritannien 201223.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach AtlantisGroßbritannien 20160.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteIm Zeichen der SphinxGroßbritannien 20121.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Grabtuch von TurinGroßbritannien 20122.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Cheops-PyramideGroßbritannien 20142.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der SchrumpfköpfeGroßbritannien 20173.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Steinskulpturen der OsterinselGroßbritannien 20144.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie zehn PlagenGroßbritannien 2017Woche 17/19Montag, 22.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteÄgyptens verlorene PrinzessinGroßbritannien 20185.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Toten von StonehengeGroßbritannien 20176.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der MoorleichenGroßbritannien 20177.20 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 20167.50 Leschs KosmosWettlauf gegen die FlutDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XWilder Planet: StürmeDeutschland 201322.25 Der Mars - Reiseführer zum Roten PlanetenGroßbritannien 201823.05 Geheimnisse des UniversumsDie Wunder unseres SonnensystemsUSA 201023.50 Geheimnisse des UniversumsKolonien im All0.35 Leschs KosmosZurück zum Mond - aber warum?Deutschland 20191.05 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLebende FossilienDeutschland 20181.50 Neuseeland - Rivalen der UrzeitLaufvögel auf der ÜberholspurDeutschland 20182.30 Neuseeland - Rivalen der UrzeitEvolution ExtremDeutschland 20183.15 Neuseeland - Rivalen der UrzeitInsel der GigantenDeutschland 20184.00 Neuseeland - Rivalen der UrzeitHerrscher der WasserweltDeutschland 20184.40 Der Mars - Reiseführer zum Roten PlanetenGroßbritannien 2018Woche 17/19Dienstag, 23.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Die Erde - Unruhiger PlanetTsunamis, Vulkane und Wetterextreme6.10 1491 - Amerika vor KolumbusDie ersten MenschenKanada 20176.55 1491 - Amerika vor KolumbusJäger und BauernKanada 2017( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.25 Der Fall Kenneth ErskineGroßbritannien 201512.10 Mördern auf der SpurTödliche HabgierDeutschland 201612.40 Mysterien des MittelaltersDie Totenschädel von DornachGroßbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeiten beachten:20.55 Modern Royals - William, Harry & Co.21.40 ZDF-HistoryKönigskinder - Nachwuchs im Hause WindsorGroßbritannien 201922.25 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, SkandaleFamiliendramenGroßbritannien 201623.10 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, SkandaleKrieg und FriedenGroßbritannien 201623.50 ZDF-HistoryDie Geheimnisse der englischen KroneDeutschland 20180.20 ZDF-HistoryMythos SisiDeutschland 20131.05 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1980-83: Kalter Krieg und heißer RockDeutschland 20171.45 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1984-86: Superstars und SupergauDeutschland 20172.30 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1987-89: Endzeitangst und MauerfallDeutschland 20173.15 ZDF-HistoryDie Akte RamsteinDeutschland 20184.00 ZDF-HistoryDie zwei Leben des FalcoDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 21/19Freitag, 24.05.Bitte Programmänderungen beachten:11.15 Hinter den Kulissen des Brexit"Wie geht's, Europa? - Die Dokumentation" entfällt( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )Woche 22/19Samstag, 25.05.Bitte Programmänderungen beachten:10.00 Hinter den Kulissen des Brexit"Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf dem Vormarsch" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell