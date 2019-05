ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 17. Mai 2019

Mainz (ots) -Woche 21/19Samstag, 18.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitlers FamilieDeutschland 201116.35 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitler und das GeldDeutschland 201117.20 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Himmlers MachtDeutschland 2011( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die SSHimmlers Wahn22.25 Die SSTotenkopf23.05 Die SSDie Waffen-SS23.50 Die SSMythos Odessa0.35 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 20081.15 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 20082.00 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 20082.45 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 20083.30 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers BefehlFrankreich 2012( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )Woche 21/19Sonntag, 19.05.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 heute-show5.50 Terra XDie Europa-SagaWoher wir kommen - wer wir sindDeutschland 20176.30 Terra XDie Europa-SagaWoran wir glauben - was wir denkenDeutschland 20177.15 Terra XDie Europa-SagaWas uns antreibt - was wir uns nehmenDeutschland 20178.00 Terra XDie Europa-SagaWas wir erschaffen - was wir uns leistenDeutschland 20178.45 Terra XDie Europa-SagaWas uns eint - was uns teiltDeutschland 20179.25 Terra XDie Europa-SagaWo wir stehen - was uns bleibtDeutschland 201710.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.10 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft?10.55 ZDFzoomBetrügen leicht gemachtWie EU-Gelder in Osteuropa versickernDeutschland 201911.25 Frontal 21-DokumentationDer große BetrugWie Kriminelle und Terroristen Europa plündernDeutschland 2019"Balkan-Stories - Der lange Weg nach Europa" entfällt12.10 ZDFzoomGeheimakte FinanzkriseDroht der nächste Jahrhundert-Crash?Deutschland 201812.55 Macht und MachenschaftenMilliardengeschäft SteuerhinterziehungDeutschland 2018"Laut, forsch, national - Wie Salvini, Orbán & Co. Europa spalten"entfällt13.40 Die großen Irrtümer der GlobalisierungHandel, Kriege, FlüchtlingeDeutschland 201914.30 ZDF-HistoryBeherrscht, geteilt, geeint -Drei Wege durch die Geschichte EuropasDeutschland 201715.15 Terra XDie Europa-SagaWoher wir kommen - wer wir sindDeutschland 201716.00 Terra XDie Europa-SagaWoran wir glauben - was wir denkenDeutschland 201716.45 Terra XDie Europa-SagaWas uns antreibt - was wir uns nehmenDeutschland 201717.30 Terra XDie Europa-SagaWas wir erschaffen - was wir uns leistenDeutschland 201718.10 Terra XDie Europa-SagaWas uns eint - was uns teiltDeutschland 201718.55 Terra XDie Europa-SagaWo wir stehen - was uns bleibtDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Wut auf Brüssel - Polen, Ungarn und die EUDeutschland 201922.40 Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf dem VormarschDeutschland/Dänemark/Polen/Frankreich/Österreich 201923.25 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft?0.10 Die großen Irrtümer der GlobalisierungHandel, Kriege, FlüchtlingeDeutschland 20190.55 Die sieben größten Fehler der EUDeutschland 20171.40 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa?2.25 Putin und die Mafia3.10 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland3.55 Frontal 21-DokumentationDer große BetrugWie Kriminelle und Terroristen Europa plündernDeutschland 20194.40 ZDFzoomBetrügen leicht gemachtWie EU-Gelder in Osteuropa versickernDeutschland 2019Woche 21/19Montag, 20.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 ZDF.reportageOhne geht's nichtEuropäische Arbeitnehmer in DeutschlandDeutschland 20195.40 Leschs KosmosDie unausgeschlafene GesellschaftDeutschland 20186.10 Leschs KosmosDie Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft?Deutschland 20186.40 Terra Xpress XXLTierdieben auf der SpurDeutschland 20167.25 Terra Xpress XXLVorsicht, Langfinger!Deutschland 20178.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Terra Xpress XXLVon Abzocke und GaunerzinkenDeutschland 20178.55 Terra Xpress XXLHeimtückisch beklaut, was nun?Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XDeutschland von untenStadtDeutschland 201422.25 Geheimes Russland - Moskaus UnterweltenDeutschland 201723.10 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 201823.55 Die geheimen Bunker der DDR und der SchweizDeutschland 20050.40 heute journal1.05 KaisersturzDeutschland im Herbst 1918Deutschland 20182.35 "Verrat!" - Das Ende der Habsburger im Ersten WeltkriegÖsterreich 20173.20 Geheimnisse des KaiserreichsAggression und AufbruchDeutschland 20184.05 Geheimnisse des KaiserreichsHoheiten und HerrenmenschenDeutschland 20184.50 Geheimnisse des KaiserreichsGlanz und GrößenwahnDeutschland 2018Woche 23/19Donnerstag, 06.06.Bitte Programmänderung beachten:13.30 Chinas einsame SöhneDie skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik"Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht" entfällt( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 25/19Freitag, 21.06.Bitte Programmänderung beachten:10.00 Brexit - Szenen einer ScheidungGroßbritannien 2019"Balkan-Stories - Der lange Weg nach Europa" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell