ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 17. Juni 2019

Mainz (ots) -Woche 25/19Dienstag, 18.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Countdown zum Zweiten WeltkriegTäuschung - September bis Dezember 1937Deutschland 20186.20 Countdown zum Zweiten WeltkriegErpressung - Januar bis April 1938Deutschland 20187.05 Countdown zum Zweiten WeltkriegVerrat - Mai bis September 1938Deutschland 20187.50 Countdown zum Zweiten WeltkriegAggression - Oktober 1938 bis März 1939Deutschland 20188.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 20129.20 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenTatmotiv LiebeGroßbritannien 2018( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer JustizirrtumGroßbritannien 201812.40 ZDF-HistoryVersailles - Schmach oder ChanceDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:14.10 ZDF-HistoryGeheimes Versailles - Die zwei Leben der Marie AntoinetteDeutschland 201914.55 ZDF-HistoryGeheimes Paris - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDie PyramidenGroßbritannien 201722.25 Terra XSuperbauten 2 - Wettlauf zum HimmelDeutschland 201223.10 Terra XSuperbauten 2 - Säulen für die EwigkeitDeutschland 201223.50 Terra XSuperbauten 2 - Wahnsinn und VisionenDeutschland 20120.35 heute journal1.00 Dokumentarfilm in ZDFinfoRBG - Ein Leben für die GerechtigkeitUSA 20182.35 Trumps Russland-ConnectionDas FBI, Mueller und die Wahrheit3.35 Kinder in Käfigen - Trumps FlüchtlingspolitikUSA 20184.20 Citizen Trump - Eine amerikanische KarriereWoche 25/19Mittwoch, 19.06.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:13.45 Amerikas neue Nazis - Täter und StrategenUSA 201814.30 Dokumentarfilm in ZDFinfoRBG - Ein Leben für die GerechtigkeitUSA 2018"Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik" um 15.30 Uhrentfällt( weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen )Freitag, 21.06.Bitte Programmänderung beachten:10.45 Mr. BrexitWie Boris Johnson Großbritannien aus der EU führte"Betrügen leicht gemacht - Wie EU-Gelder in Osteuropa versickern"entfällt( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 26/19Samstag, 22.06.Bitte Programmänderungen beachten:6.15 Mr. BrexitWie Boris Johnson Großbritannien aus der EU führte""Betrügen leicht gemacht - Wie EU-Gelder in Osteuropa versickern"entfällt( weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell