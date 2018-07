ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 17. Juli 2018

Mainz (ots) -Woche 29/18Mittwoch, 18.07.Beginnzeitkorrekturen:15.20 Die Entstehung der ErdeYosemite Nationalpark16.05 Die Entstehung der ErdeDie Atacama-Wüste16.50 Die Entstehung der ErdeDer Vulkan von Krakatau17.35 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 201718.05 Die Schätze der ErdeGold und Eisen(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.40 Entscheidende Momente der GeschichteEinstein und die BombeFrankreich 201721.10 Uran - Das unheimliche ElementDer Weg zur Bombe21.50 Uran - Das unheimliche ElementFluch und Segen des Atomzeitalters22.35 ZDF-HistoryDie großen Illusionen des AtomzeitaltersDeutschland 201123.15 Das unterirdische ReichVon Festungen und FührerbunkernDeutschland 20040.00 Das unterirdische ReichVon Wunderwaffen und SklavenarbeiternDeutschland 20040.45 heute journal1.15 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen2.00 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der Macht2.40 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer3.25 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 20184.10 Brudermord am AirportDie Spur führt nach Nordkorea4.55 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un(Kommentar)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell