ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 17. April 2020

Mainz (ots) -Woche 17/20 Samstag, 18.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Chips, Veggie-Burger & Co. Deutschland 202023.10 Amazon - Die ganze Welt im Pappkarton Frankreich 201923.55 Mit Franchise in den Ruin Deutschland 20170.40 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 20161.20 Firmen am Abgrund: Marvel - Imperium der Superhelden USA 20192.05 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende USA 20182.50 Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz3.35 Bad Banks - Die Dokumentation Wie neue Player die alte Bankenwelt herausfordern Deutschland 20204.20 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016Woche 17/20 Sonntag, 19.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 Faszinierende Erde Küstenlandschaften6.25 Faszinierende Erde Gletscher7.10 Faszinierende Erde Wüsten7.55 Faszinierende Erde Vulkane8.35 Faszinierende Erde Gebirge9.20 Faszinierende Erde Flüsse10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress10.05 ZDF-History Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 201810.40 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Verlorenes Wissen Deutschland 201811.25 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Brisante Funde Deutschland 201812.10 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Geheimnisvolle Botschaften Deutschland 202012.55 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Rätselhafte Bauten Deutschland 202013.40 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 2016 14.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 201815.10 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Cheops-Pyramide Großbritannien 201415.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 201616.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 201617.30 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der geheimnisvolle Pharao Großbritannien 201818.15 Apokalypse Ägypten Das Geheimnis der Pyramide Großbritannien 201918.55 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Das Trojanische Pferd - Mythos und Wahrheit Südafrika 201921.40 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Geheimnisvolle Botschaften Deutschland 202022.25 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Rätselhafte Bauten Deutschland 202023.05 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Verlorenes Wissen Deutschland 201823.50 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Brisante Funde Deutschland 20180.35 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 20161.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 20122.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach dem Heiligen Gral Großbritannien 20162.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die zehn Plagen Großbritannien 20173.40 Die Arche Noah - Legende und Wahrheit Südafrika 20194.25 Das Trojanische Pferd - Mythos und Wahrheit Südafrika 2019Woche 17/20 Montag, 20.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Karthagos vergessene Krieger Deutschland 20155.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 20186.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Cheops-Pyramide Großbritannien 20147.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 20168.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 20168.50 Täterjagd Der Fall Christophe Belle Frankreich 20189.35 Täterjagd Der Fall Anne Barbot Frankreich 201810.20 Ermittler! Monsieur X Deutschland 201910.50 Ermittler! Im Dunkel der Nacht Deutschland 201811.20 Ermittler! Tatort Berlin11.50 Ermittler! Gefährliche Doppelleben Deutschland 201912.20 Ermittler! Beweise auf dem Prüfstand Deutschland 201812.50 Poker Brain - Im Kopf der Profi-Zocker Deutschland 201713.35 Mysterien des Weltalls Mann? Frau? Oder beides? Mit Morgan Freeman USA 2016( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mythen-Jäger Die Sintflut Großbritannien 201422.25 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 201423.10 ZDF-History Angst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des Aberglaubens Deutschland 201923.55 Der Apokalypse-Code Schlüssel zum letzten Buch der Bibel Deutschland 20150.40 heute journal1.05 Wunderwerk Penis - Neues vom männlichen Zentralorgan Deutschland 20161.50 ZDFzeit Lust und Lüge Die Deutschen und der Sex Deutschland 20152.35 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 20183.00 Leschs Kosmos Die Macht von Ritualen: Richtschnur oder Risiko? Deutschland 20193.35 Leschs Kosmos Wie sich die Lebensuhr manipulieren lässt Deutschland 20204.00 Leschs Kosmos Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4573832OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell