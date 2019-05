ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 16. Mai 2019

Mainz (ots) -Woche 20/19Freitag, 17.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.45 Korea - Der vergessene KriegDie Teilung der WeltDeutschland 20106.30 Korea - Der vergessene KriegIm FeldDeutschland 20107.15 Korea - Der vergessene KriegNapalmDeutschland 20108.00 forum am freitag8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 Frontal 21Deutschland 20199.00 auslandsjournalDeutschland 20199.30 Stalking - Die unterschätzte Gefahr10.20 Jung und kriminellStrategien gegen IntensivtäterDeutschland 201711.00 ZDFzeitTürken und DeutscheDer große NachbarschaftstestDeutschland 201811.50 Bella Germania - Die DokumentationDeutschland 201912.30 Unter Beobachtung - Muslimische Männer in DeutschlandDeutschland 201813.15 ZDF.reportageNirgendwo willkommenRoma in DeutschlandDeutschland 201813.50 ZDFzoomDer Fall des Flüchtlings Ali B.Ein Verbrechen und seine VorgeschichteDeutschland 201914.20 Härter, reicher, besser, Südkorea!Südkorea 2018( weiterer Ablauf ab 14.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:15.35 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 DespotenPapa Doc - Haitis AlbtraumGroßbritannien 201522.25 ZDF-HistoryStalin - Der rote ZarDeutschland 201723.10 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 201823.50 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenBräute der RevolutionDeutschland 20180.35 heute journal1.05 DespotenBin Laden - Drahtzieher des TerrorsGroßbritannien 20151.45 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenSchöner ScheinDeutschland 20162.35 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenIm Schatten des VerbrechensDeutschland 20163.20 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenGenossin Nummer einsDeutschland 20164.05 Kinder des BösenIdi Amins SohnDeutschland/Ungarn 2016( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell