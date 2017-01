ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 16. Januar 2017

Mainz (ots) -Dienstag, 17.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Biermann (1976)Deutschland 20159.20 Rivalen der GeschichteStrauß und WehnerDeutschland 201510.05 Skandal! Politische Affären in DeutschlandDer Fall Guttenberg (2011)Deutschland 201510.50 ZDF-HistoryGefallene Engel - Prominente Affären des 21. JahrhundertsDeutschland 201311.35 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall des Christian WulffDeutschland 201612.20 ZDF-HistoryDie großen Verlierer der Geschichte13.05 ZDF-HistoryDie Honeckers - Die private GeschichteDeutschland 201713.50 Hexenwahn - Die DokumentationDeutschland 201414.20 Momente der Geschichte IIWendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der BauernDeutschland 201515.05 Momente der Geschichte IIWendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum KaiserreichDeutschland 201515.50 Momente der Geschichte IIDie Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und HexenDeutschland 201516.35 Momente der Geschichte IIWege der DeutschenDeutschland 201517.20 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV.Deutschland 201518.05 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Martin Luther bis Königin LuiseDeutschland 201518.50 Geheimnisse der Weimarer Republik1918-1923: Schwierige GeburtDeutschland 201519.35 Geheimnisse der Weimarer Republik1924-1929: Schöner ScheinDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.45 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der GeneralDer totale KriegDeutschland 201422.30 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der GeneralDer PutschDeutschland 201423.15 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer KünstlerDeutschland 2010( weiterer Ablauf ab 23.55 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:1.10 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer "Führer"Deutschland 20101.55 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer KriegsherrDeutschland 20102.35 Das unterirdische ReichVon Wunderwaffen und SklavenarbeiternDeutschland 2004"Bekenntnisse eines Serienkillers - Die mörderischenSpahalski-Zwillinge" entfällt3.20 Das unterirdische ReichVon Festungen und FührerbunkernDeutschland 2004"Der Schlächter von Essex - Der Fall Jeremy Bamber" um 3.15 Uhrentfällt4.05 Terra XDeutschlands Supergrabungen (1)Deutschland 2012"Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz" um 4.00 Uhr entfällt4.45 Terra XDeutschlands Supergrabungen (2)Deutschland 2012"Geburt eines Serienkillers - Der Fall Dennis Nilsen" entfälltMittwoch, 18.01.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.30 Die geheimen Bunker der DDR und der SchweizDeutschland 2005"Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch" entfällt6.15 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie7.00 ZDFzeitVerschwörung gegen die Freiheit (1)Big Brother und seine HelferDeutschland 20147.45 ZDFzoomVerschwörung gegen die Freiheit (2)Big Brother im Weißen HausDeutschland 20148.30 Die geheimen Staaten von AmerikaAngriff auf die PrivatsphäreUSA/Deutschland 20149.15 Die geheimen Staaten von AmerikaNSA - Operation AllmachtUSA/Deutschland 201410.00 Die geheimen Staaten von AmerikaJagd auf die WhistleblowerUSA/Deutschland 201410.45 Whistleblower - Der Preis der WahrheitDeutschland 201611.30 Der 11. September - Verschwörung auf dem PrüfstandDeutschland 201512.15 ZDFzeitVorsicht Verschwörung!Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinterstecktDeutschland 201212.45 Verschwörungstheorien- Leben im Wahn"Leschs Kosmos: Supermacht Wetter" um 13.00 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell