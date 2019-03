ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 15. März 2019

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Woche 12/19Samstag, 16.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Migration - Die Welt auf Wanderschaft6.25 Türsteher EuropasWie Afrika Flüchtlinge stoppen sollUganda/Niger/Sudan/Deutschland 20187.10 Pauls Weg nach EuropaVon Kamerun nach Berlin7.55 Dirty DollarsMenschenhandel8.35 Das Geschäft mit der FluchtWer an den Flüchtlingscamps verdient9.25 Operation souveräne GrenzenAustraliens harte Migrationspolitk9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 Angst vor dem Fremden - Wurzeln eines gefährlichen Gefühls10.40 ZDF-HistoryPersonenschützerDeutschland 201611.25 ZDF-HistoryDie großen Verlierer der Geschichte12.10 ZDF-HistoryGroße Kriminalfälle - Dem Täter auf der SpurDeutschland 201812.40 ZDF-History9/11 - Was geschah am 11. September 2001Deutschland 201813.25 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 ZDF-HistoryFranco - Spaniens ewiger DiktatorDeutschland 201821.40 ZDF-HistoryDie dunklen Geheimnisse des VatikansDeutschland 201822.25 ZDF-History9/11 - Was geschah am 11. September 2001Deutschland 201823.05 ZDF-HistoryDie Akte RamsteinDeutschland 201823.50 ZDF-HistoryAlles Bluff?! Die großen Hochstapler der GeschichteDeutschland 20170.40 ZDF-HistoryPersonenschützerDeutschland 20161.25 ZDF-HistoryDie großen Mauern der GeschichteDeutschland 20152.10 ZDF-HistoryOktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderteDeutschland 20172.55 ZDF-HistoryStalin - Der rote ZarDeutschland 20173.40 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 20184.25 ZDF-History"Lost Places" - Verlorene Orte der GeschichteDeutschland 2013Woche 12/19Sonntag, 17.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.45 Liebe und Sex in Indien6.40 Indiens Superreiche - Zwischen Elend und LuxusFrankreich 20187.25 Teheran extrem - Subkultur im GottesstaatFrankreich 20188.10 Geheimes KatarEin Emirat auf WM-KursDeutschland 20188.55 ARTE Re:Wo der Balkan bebt - Das Trompetenfestival in Guca9.25 ZDF.reportageSonne, Strand und Schwarzes MeerSchnäppchenurlaub in BulgarienDeutschland 20189.57 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.00 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzDie LeichenbesiedlerDeutschland 201710.45 Das Krieger-GenDer DNA-Code der Gewalt11.30 Dem Verbrechen auf der SpurDas Profil des TätersGroßbritannien 201112.15 Dem Verbrechen auf der SpurTote erzählen ihre GeschichteGroßbritannien 201113.00 Dem Verbrechen auf der SpurWas Kugeln verratenGroßbritannien 201113.45 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 201114.30 Dem Verbrechen auf der SpurEine Frage der SchriftGroßbritannien 201115.15 Dem Verbrechen auf der SpurDer letzte ZeugeGroßbritannien 201116.00 Dem Verbrechen auf der SpurDer Faktor BlutGroßbritannien 201116.45 Dem Verbrechen auf der SpurZähne sprechen BändeGroßbritannien 201117.30 Dem Verbrechen auf der SpurDas Geheimnis der AscheGroßbritannien 201118.15 Dem Verbrechen auf der SpurEin tödlicher CocktailGroßbritannien 201119.00 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzDie LeichenbesiedlerDeutschland 201722.25 Scientology - Auf der Spur mysteriöser TodesfälleDeutschland 201623.10 Jack the Ripper - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201523.55 Dem Verbrechen auf der SpurDie Visitenkarte des TätersGroßbritannien 20110.40 Dem Verbrechen auf der SpurDas Profil des TätersGroßbritannien 20111.25 Dem Verbrechen auf der SpurTote erzählen ihre GeschichteGroßbritannien 20112.10 Dem Verbrechen auf der SpurWas Kugeln verratenGroßbritannien 20112.50 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 20113.35 Dem Verbrechen auf der SpurEine Frage der SchriftGroßbritannien 20114.20 Dem Verbrechen auf der SpurDer letzte ZeugeGroßbritannien 2011Woche 12/19Montag, 18.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 20118.50 Dem Verbrechen auf der SpurEine Frage der SchriftGroßbritannien 20119.35 200 Jahre KriminalgeschichteVon 1800 bis 1900Deutschland 201110.20 200 Jahre KriminalgeschichteDie Jahre 1900 bis 1950Deutschland 2011( weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Das war dann mal wegBadekappe, Backenbart & Co.Deutschland 201723.55 Das war dann mal wegAlltagDeutschland 20170.40 heute journal1.10 Die Kanada-SagaZwei WeltenKanada 20171.50 Die Kanada-SagaPioniere und AbenteurerKanada 20172.35 Die Kanada-SagaKrieg gegen die USAKanada 20173.15 Die Kanada-SagaLokomotiven und TelegrafenKanada 20174.00 Die Kanada-SagaEigene WegeKanada 20174.40 Die Kanada-SagaErster WeltkriegKanada 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell