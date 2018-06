ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 15. Juni 2018

Mainz (ots) -Woche 25/18Samstag, 16.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Das war dann mal wegAuf AchseDeutschland 20175.55 Verschwörungstheorien- Leben im Wahn6.35 Blackout - Deutschland ohne StromDeutschland 20157.20 Szene DeutschlandPrepper - Leben für den Ernstfallmit Sascha BisleyDeutschland 20178.05 RockerkriegAufstieg der Hells AngelsDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.50 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 201613.20 Mördern auf der SpurDie BlutspurDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 14.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:14.20 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 14.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.20 Mördern auf der SpurMysteriöse FälleDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.55 MörderjagdLiebe, Lüge, Tod22.40 Ermittler!Nächtliche Besucher23.10 Ermittler!Teenager im Visier23.40 Ermittler!Im Dunkel der Nacht0.10 Mördern auf der SpurMysteriöse FälleDeutschland 20160.40 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie LiDeutschland 20171.20 Mördern auf der SpurVerschwundene LeichenDeutschland 20161.50 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 20162.20 Mördern auf der SpurDie BlutspurDeutschland 20162.50 Mördern auf der SpurWenn Frauen mordenDeutschland 20163.15 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 20163.45 Mördern auf der SpurVerräterische DNADeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 25/18Sonntag, 17.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Feriencheck: KatalonienWallfahrt, Party, Stress am StrandDeutschland 20166.55 Mallorca - Alarm am BallermannPartypolizei, Luxusurlaub und die Schattenseiten7.40 ZDF.reportageMallorca vor dem KollapsAnsturm auf die UrlaubsinselDeutschland 20178.10 Italiens SüdenKalabrien, Cilento und Basilikata8.55 New York von oben9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.40 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegtenKönigreich unter SchockGroßbritannien 201710.25 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegtenMonarchie in GefahrGroßbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:18.05 ZDF-HistoryElvis und Priscilla - Der King und das MädchenDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 201622.25 ZDF-HistoryDie zwei Leben des FalcoDeutschland 201823.10 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Peter GrafDeutschland 201723.55 ZDF-HistorySkandal! Deutschlands große PolitaffärenDeutschland 20170.40 ZDF-HistoryWalter Ulbricht - sein geheimes DoppellebenDeutschland 20181.20 ZDF-HistoryMensch Adenauer!Deutschland 20172.05 ZDF-HistoryPersonenschützerDeutschland 20162.55 ZDF-HistoryWir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres UrlaubsDeutschland 20183.40 ZDF-HistoryFrüher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterbenDeutschland 20184.25 ZDF-HistoryGeheimes Hollywood - Die dunkle Seite der TraumfabrikDeutschland 2015Woche 25/18Montag, 18.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 ZDF-HistoryMythos AutobahnDeutschland 20175.50 ZDF-HistoryWalter Ulbricht - sein geheimes DoppellebenDeutschland 20186.35 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRIm Fadenkreuz der StasiDeutschland 20177.20 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödliche TabusDeutschland 20178.07 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Lust am Töten: Jürgen BartschDeutschland 20168.50 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 20169.35 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzDie LeichenbesiedlerDeutschland 201710.20 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMord ohne Gewissen: Der St. Pauli-KillerDeutschland 201611.05 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMotiv Habgier: Der Hammer-MörderDeutschland 201611.55 Mördern auf der SpurVerschwundene LeichenDeutschland 201612.25 Leschs KosmosDie neuen Eroberer der StädteDeutschland 201712.50 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von LondonDeutschland 201613.35 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von MumbaiDeutschland 201614.20 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von ParisDeutschland 201615.05 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von TokioDeutschland 201615.50 Müll in der MegacityDie Geschichte New YorksDeutschland 201416.35 Terra XTatort MatterhornDeutschland 201517.20 Terra XMarco Polo - Entdecker oder Lügner?Deutschland 201518.05 Terra XEin Fall für Lesch und SteffensDie WettermacherDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Geistesblitze - Geniale ErfindungenGeld und GoldGroßbritannien 201523.10 Terra XTatort MatterhornDeutschland 201523.55 Terra XMarco Polo - Entdecker oder Lügner?Deutschland 20150.35 Terra XEin Fall für Lesch und SteffensDie WettermacherDeutschland 20151.20 Thomas Edison - Genie des JahrhundertsLicht und Schatten2.05 Thomas Edison - Genie des JahrhundertsMythos und Wahrheit2.50 Von Kolumbus bis CastroDie Geschichte KubasDeutschland 20153.35 Die Atombombe im VorgartenGeschichten aus dem Kalten Krieg4.20 ZDF-HistoryDie heißesten Momente des Kalten KriegesDeutschland 2008Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell