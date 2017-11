ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 14. November 2017

Mainz (ots) -Woche 46/17Mittwoch, 15.11.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.10 Terra XDie Botschaft der 12. EtruskerstadtDeutschland 20105.55 Terra XTod am KeltenhofDer Fürst vom GlaubergDeutschland 20106.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 2008"Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl" um 6.30 Uhr entfällt7.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 20088.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 20089.00 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 2008( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:18.05 Junkies, Dealer, PolizeiFrankfurts Drogenpolitik auf dem PrüfstandDeutschland 201718.50 The Wanted - Auf VerbrecherjagdJagd auf einen DrogenkurierGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.10 Überführt - Der Drogendealer Sickmit Joe BauschDeutschland 201722.55 Mördern auf der SpurMord im Rotlichtmilieu23.25 Mördern auf der SpurTriebtäter in DeutschlandDeutschland 201623.55 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 20160.25 Mördern auf der SpurWenn Frauen mordenDeutschland 20160.50 heute-journal1.20 Mördern auf der SpurHartnäckige KommissareDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.55 MörderjagdDer falsche ZeitpunktPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell