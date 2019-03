ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 14. März 2019

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Woche 11/19Donnerstag, 14.03.Bitte neue Beginnzeit beachten:1.10 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 1.55 Uhr wie vorgesehen )Bitte neue Beginnzeit beachten:3.20 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer( weiterer Ablauf ab 4.05 Uhr wie vorgesehen )Freitag, 15.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Im Niemandsland - Was Korea teilt6.20 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie7.10 auslandsjournal - die dokuRätselhaftes NordkoreaReise durch ein abgeschottetes LandNordkorea 20187.40 forum am freitag7.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress7.55 Frontal 21Deutschland 20198.40 auslandsjournalDeutschland 20199.10 Migration - Die Welt auf Wanderschaft9.55 Türsteher EuropasWie Afrika Flüchtlinge stoppen sollUganda/Niger/Sudan/Deutschland 201810.40 Pauls Weg nach EuropaVon Kamerun nach Berlin11.25 Dirty DollarsMenschenhandel12.10 Operation souveräne GrenzenAustraliens harte Migrationspolitk( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 201623.10 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 201723.55 Mysterien des MittelaltersDie verschwundene Armee von Azincourt0.40 heute journal1.10 Milliardengeschäft Porno - Gefahr aus dem InternetDeutschland 20182.40 Bordell DeutschlandMilliardengeschäft ProstitutionDeutschland 20174.10 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen4.55 Sexsucht - Wenn die Lust zur Droge wirdDeutschland 2015Woche 13/19Samstag, 23.03.Bitte Programmänderungen beachten:17.15 Hexenwahn - Die DokumentationDeutschland 2014"Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien" entfällt( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Montag, 25.03.Bitte Programmänderungen beachten:9.15 Der Fall Maureen CosgroveGroßbritannien 2014"Der Fall Joanna Dennehy" entfällt11.30 Der Fall Rebecca ThorpeGroßbritannien 2014"Der Fall Peter Moore" entfällt( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 26.03.Bitte Programmänderungen beachten:10.00 Der Fall Joanna DennehyGroßbritannien 2015"Der Fall Maureen Cosgrove" entfällt10.45 Der Fall Peter MooreGroßbritannien 2015"Der Fall Rebecca Thorpe" entfällt( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell