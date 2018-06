ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 14. Juni 2018

Mainz (ots) -Woche 24/18Freitag, 15.06.Bitte Programmänderung beachten:5.30 Die Geheimprojekte der NazisDeutschland 2017"Helden der Propaganda: Sportler in der NS-Zeit" entfällt( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMord ohne Gewissen: Der St. Pauli-KillerDeutschland 201623.10 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMotiv Habgier: Der Hammer-MörderDeutschland 201623.55 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin1.25 Das war dann mal wegHenkelmann, Hawaii-Toast & Co.Deutschland 20172.10 Das war dann mal wegBadekappe, Backenbart & Co.Deutschland 20172.55 Das war dann mal wegAlltagDeutschland 20173.40 Das war dann mal wegFreizeitDeutschland 20174.25 Das war dann mal wegDeutschland 2015Woche 30/18Freitag, 27.07.Bitte neue Beginnzeiten beachten:2.20 The true story of Madonna3.05 Wacken - Der FilmDeutschland 20133.50 HitmakersEin Business im WandelDeutschland 20164.45 Motörhead - Die Lemmy-Kilmister-StoryPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell