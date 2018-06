ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 13. Juni 2018

Mainz (ots) -Woche 24/18Donnerstag, 14.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:16.35 DespotenPapa Doc - Haitis AlbtraumGroßbritannien 201517.20 DespotenMussolini - Ikone des FaschismusGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 201822.25 Terra XMission X - Durchbruch bei SuezDurchbruch bei SuezDeutschland 200623.10 ZDF ExpeditionMission X - Wettlauf der GigantenDeutschland 200623.55 ZDF ExpeditionMission X - Lohn des SchreckensDeutschland 20060.35 heute journal1.05 Das unterirdische ReichVon Festungen und FührerbunkernDeutschland 20041.50 Das unterirdische ReichVon Wunderwaffen und SklavenarbeiternDeutschland 20042.35 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 20173.20 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 20164.00 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in BerlinDeutschland 2013( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 24/18Freitag, 15.06.Bitte Programmänderung beachten:8.30 ZDFzeitWo lebt es sich am besten?Die große Deutschland-StudieDeutschland 2018"Frontal 21" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 25/18Freitag, 22.06.Bitte Programmänderung beachten:9.45 Die sieben größten Fehler der EUDeutschland 2017"Mubaraks Ägypten - Ende der Diktatur" entfällt10.30 Das Brexit-DilemmaTheresa May und der zähe Abschied von Europa"Mubaraks Ägypten - Kampf um Demokratie" entfällt11.15 Goodbye Europe - Die Geschichte des Brexit"Im Fadenkreuz des Terrors - Urlaubsparadiese in der Krise"entfällt12.00 Die sieben größten Tricks der PopulistenDeutschland 2017"Kampf gegen Atomschmuggler - Terrorgefahr durch schmutzige Bomben"entfällt12.45 ZDF-HistoryKalte Heimat - Vertriebene in DeutschlandDeutschland 2010"Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl" um 12.30 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 26/18Samstag, 23.06.Bitte Programmänderung beachten:5.00 Mysterien des WeltallsBrauchen wir Feindbilder?Mit Morgan FreemanUSA 2015"Leschs Kosmos: Drama im Verborgenen: Der Wandel der Meere"entfällt5.30 Die sieben größten Tricks der PopulistenDeutschland 2017"Im Kampf gegen den IS - Ist das Kalifat am Ende? entfällt6.15 Goodbye Europe - Die Geschichte des Brexit"Die Macht der Saudis: Der gefährliche Verbündete" entfällt7.00 Mr. BrexitWie Boris Johnson Großbritannien aus der EU führte"Mubaraks Ägypten: Kampf um Demokratie" entfällt7.30 Die sieben größten Fehler der EUDeutschland 2017"Mubaraks Ägypten: Ende der Diktatur" um 7.45 Uhr entfällt8.15 Das Brexit-DilemmaTheresa May und der zähe Abschied von Europa"Im Fadenkreuz des Terrors: Urlaubsparadiese in der Krise" um 8.30Uhr entfällt9.00 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven"Jagd auf Christen - Terror und Exodus im Nahen Osten" um 9.15 Uhrentfällt9.45 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen BrennpunktGroßbritannien 2015"Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder" um 10.00Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 26/18Sonntag, 24.06.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:4.15 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 20184.45 ZDF-HistoryDas Wunder von Berlin - Die DokumentationDeutschland 2008"Schick nach Plan: Die bunte Modewelt der DDR" um 4.45 Uhr entfällt_____________________________________________________________________Montag, 25.06.Bitte Programmänderung neue Beginnzeiten beachten:5.15 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin6.45 Mordfall Martin Luther KingDie Jagd nach dem TäterGroßbritannien/Deutschland 20178.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 TäterjagdDer Fall der Familie Flactif9.00 TäterjagdDer Fall Karine Schaaff9.45 MörderjagdDer Doppelmord von Beziers10.30 MörderjagdSchatten des Zweifels11.15 TäterjagdDer Fall Nicole Saada12.00 TäterjagdDer Fall Marc Van Beers12.45 Reiseführer in die DiktaturWeißrussland, Kasachstan und Tadschikistan13.30 Moskau extrem - Party, Skins und SowjetkultFrankreich 2014"Krieg der Spione: Der Kreml schlägt zurück" um 13.45 Uhr entfällt14.15 Randale - Fußballfans außer KontrolleDeutschland 201515.00 Fußball-Fieber - Das WM-MagazinFabian Kösters Gruppengegner-CheckMexiko/Schweden/Südkorea/Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 15.50 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 27/18Sonntag, 01.07.Bitte Programmänderung beachten:11.45 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 2018"ZDFzeit: Deichmann, Reno & Co. - Der große Schuhmarkt- Check"entfällt( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 27/18Mittwoch, 04.07.Bitte Programmänderung beachten:21.45 Die Schätze der ErdeDiamanten und Smaragde"Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit:Der zündende Funke" entfällt22.30 Die Schätze der ErdeGold und Eisen"Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit:Kampf gegen den Tod" entfällt23.15 Die Schätze der ErdeKohle und Öl"Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit:Fluch des Krieges" entfällt0.00 Die Erde - Unruhiger PlanetTsunamis, Vulkane und Wetterextreme"Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit: Aufbruch insUngewisse" entfällt( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:4.15 Szene Deutschland - Unter Junkiesmit Sascha Bisley"Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko?" entfällt( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 28/18Donnerstag, 12.07.Bitte Programmänderung beachten:1.15 Die Entstehung der ErdeGrand Canyon"Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit:Der zündende Funke" entfällt2.00 Die Entstehung der ErdeDie Atacama-Wüste"Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit:Kampf gegen den Tod" entfällt2.45 Die Entstehung der ErdeLoch Ness"Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit:Fluch des Krieges" entfällt3.30 Mysterien des WeltallsHat Gott die Welt erschaffen?Mit Morgan FreemanUSA 2013"Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit: Aufbruch insUngewisse" entfällt( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell