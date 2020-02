ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 13. Februar 2020

Mainz (ots) -Woche 07/20Freitag, 14.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Aufstieg und Fall des KommunismusStalins KriegDeutschland 20166.20 Aufstieg und Fall des KommunismusDer Eiserne VorhangDeutschland 20167.05 Aufstieg und Fall des KommunismusDer Kalte KriegDeutschland 20167.50 forum am freitag8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Frontal 218.55 auslandsjournal9.25 Pannenflughafen BER - Vom Vorzeigeprojekt zum MilliardengrabDeutschland 201810.05 ZDFzoomTeuer und verplant - Kostenfalle staatliche BauprojekteDeutschland 201810.35 ZDFzoomBahn ohne PlanGüterzüge auf dem AbstellgleisDeutschland 201711.05 ZDFzeitDer große Bahn-CheckDeutschland 201611.50 planet e.: Volle Fahrt aufs AbstellgleisÜber das Verschwinden der GüterzügeDeutschland 201912.20 ZDF.reportageDeutschland pendeltDer tägliche Stress auf dem Weg zur ArbeitDeutschland 201912.50 Beruf: Königin!Máxima der NiederlandeDeutschland 201913.35 Beruf: Königin!Letizia von SpanienDeutschland 201914.20 ZDF-HistoryPrinzessin Margaret - Die royale RebellinDeutschland 202015.05 ZDF-HistoryPrinz Charles - Der ewige ThronfolgerGroßbritannien 201915.50 ZDFzeitÄrger im Buckingham PalastDie Queen und die liebe FamilieDeutschland/Großbritannien 202016.30 Modern Royals - William, Harry & Co.Großbritannien 201817.20 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, SkandaleFamiliendramenGroßbritannien 201618.05 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, SkandaleKrieg und FriedenGroßbritannien 2016( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Terra XFaszination UniversumOhne LimitDeutschland 201721.40 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 201622.20 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 201623.05 Das Rätsel des EismondsLeben auf dem Titan?Deutschland 20190.30 heute journal1.00 Die PlanetenVenusGroßbritannien 20191.45 Die PlanetenMarsGroßbritannien 20192.30 Die PlanetenJupiterGroßbritannien 20193.15 Die PlanetenSaturnGroßbritannien 20194.00 Die PlanetenEisweltenGroßbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 08/20Samstag, 15.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.55 planet e.: Volle Fahrt aufs AbstellgleisÜber das Verschwinden der GüterzügeDeutschland 20198.25 ZDF.reportageDeutschland pendeltDer tägliche Stress auf dem Weg zur ArbeitDeutschland 20198.55 Leschs KosmosMit Vollgas in die Zukunft: Die neue MobilitätDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Codebreakers - Auf der Jagd nach Hitlers GeheimcodeGroßbritannien 201122.25 Die Geheimprojekte der NazisDeutschland 201723.10 Das unterirdische ReichVon Festungen und FührerbunkernDeutschland 200423.55 Ein Tag in AuschwitzDeutschland 20201.25 Böse BautenHitlers Architektur - Von Weimar bis zum KriegDeutschland 20192.05 Führerkult und GrößenwahnDas Parteitagsgelände in NürnbergDeutschland 20102.50 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans KammlersDeutschland 20193.35 ZDF-HistoryWas ist dran an "Hitlers Goldzug"?Deutschland 20164.20 ZDF-History"Mein Kampf" - das gefährliche BuchDeutschland 2015Woche 08/20Sonntag, 16.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Beruf: Königin!Mathilde von BelgienDeutschland 20196.25 ZDFzeitMythos MonacoDas Erbe der Grace KellyDeutschland/Monaco 20197.05 Herz und Krone - Schwedens Königshaus privatSchweden 20187.50 Beruf: Königin!Letizia von SpanienDeutschland 20198.35 Beruf: Königin!Máxima der NiederlandeDeutschland 20199.20 Kokain-Kick - Lieblingsdroge der LeistungsgesellschaftSchweiz 20189.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.50 Süchtig nach Schmerzmitteln - Die Opioiden-Krise in den USAUSA 201910.35 Drogenkrieg auf den PhilippinenUSA 201811.20 Mexikos schmutziger DrogenkriegGroßbritannien 201512.05 Amerikas Heroin-Krise - Kampf gegen die ÜberdosisUSA 201912.55 Ice Wars - Australiens Drogen-PolizeiHoffnung und VerzweiflungAustralien 201713.35 Crystal Meth: Die Horror-DrogeDeutschland 201414.25 Legal Highs - Todesdrogen aus dem InternetDeutschland 201815.10 Trinken ohne Limit - Die verborgene AlkoholsuchtDeutschland 201915.55 Endstation Crystal - Leben in der DrogenhölleDeutschland 201716.40 Die Welt der Clans - Verbrechen, Macht und EhreDeutschland 202018.10 Drug WarsGroßbritannien und das KokainGroßbritannien 201918.55 Drug WarsGroßbritanniens junge DealerGroßbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Escobars Vollstrecker - Geständnisse eines KillersFrankreich 201922.25 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 201923.10 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 201923.50 Wildlands - Bolivien und die Macht des KokainsUSA 20181.10 Inside The Criminal MindGangster-BosseTschechien 20171.55 Inside The Criminal MindSektenführerTschechien 20172.40 Inside The Criminal MindKidnapperTschechien 20173.20 Inside The Criminal MindSerienkillerTschechien 20174.05 Escobars Vollstrecker - Geständnisse eines KillersFrankreich 20194.50 Dirty DollarsKokainhandelFrankreich/Deutschland 2018Woche 08/20Montag, 17.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Wildlands - Bolivien und die Macht des KokainsUSA 20186.55 Amerikas Heroin-Krise - Kampf gegen die ÜberdosisUSA 20197.35 Leben im TodestraktAussage gegen AussageGroßbritannien 20178.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Knast in Texas - Fünf Tage im Bexar County JailGroßbritannien 20179.05 Hard Time - Knast in VegasGangs hinter GitternUSA 20129.55 Hard Time - Knast in VegasGefängnismütterUSA 201810.40 Leben im Todestrakt - Seitensprung in den TodGroßbritannien 201712.05 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 201912.50 DDR mobil - DDR mobil - Zwischen Tatra-Bahn und IkarusDeutschland 201813.35 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach SassnitzDeutschland 201814.20 Damals nach der DDRFreiheit und AuflösungDeutschland 201015.05 Damals nach der DDRAufbruch und AbschiedDeutschland 201015.50 Damals nach der DDRFlitterwochen und RosenkriegDeutschland 2010( weiterer Ablauf b1 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 ZDFzeitDas Erbe der TreuhandWut und WirklichkeitDeutschland 201923.55 DDR - die entsorgte RepublikAnschluss oder Wiedervereinigung0.55 heute journal1.25 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1990-1992 - Einheitsrausch und EierwürfeDeutschland 20182.10 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1993-1996 - Loveparade und BörsenfieberDeutschland 20182.55 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1997-1999 - Bimbeskanzler und ArschgeweihDeutschland 20183.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1980-83: Kalter Krieg und heißer RockDeutschland 20174.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1984-86: Superstars und SupergauDeutschland 2017