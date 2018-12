ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 13. Dezember 2018

Mainz (ots) -Woche 50/18Freitag, 14.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der SchrumpfköpfeGroßbritannien 20176.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach dem Heiligen GralGroßbritannien 20166.55 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 20187.25 Leschs KosmosWettlauf gegen die FlutDeutschland 20177.55 forum am freitag8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Frontal 21Deutschland 20188.55 auslandsjournalDeutschland 20189.25 UNANTASTBARDer Kampf für MenschenrechteDeutschland/Kanada 201810.55 ZDFzoomHUNGER!USA/Deutschland/Mexiko 201411.50 ZDFzeitDURST!USA/Deutschland/Mexiko 201412.35 Schöne neue WeltWie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmtDeutschland/USA 201613.35 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201814.20 Das unsichtbare Athen - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 2018( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer verkaufte FußballDeutschland 201623.10 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Barschel (1987)Deutschland 201523.55 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Flick-Millionen (1982)Deutschland 20160.40 heute journal1.10 Countdown zum Zweiten WeltkriegTäuschung - September bis Dezember 1937Deutschland 20181.55 Verschleppt - Die Kinder des 20. JuliDeutschland 20182.40 Die SSHeydrichs Herrschaft3.25 Die SSDer Machtkampf4.05 Die SSHimmlers Wahn4.50 Die SSTotenkopfPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell