ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 12. Juni 2020

Mainz (ots) -Woche 25/20 Samstag, 13.06.Bitte Programmergänzung und Beginnzeitkorrektur beachten:5.15 Leschs Kosmos Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft? Deutschland 20185.45 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS Großbritannien 2018( weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Blaubart 1922 Großbritannien 201921.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Rätsel von Cleveland Großbritannien 201922.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Jack the Ripper Großbritannien 201923.40 Mordakte Mittelalter Tod eines Dichters Großbritannien 20150.25 Mordakte Mittelalter Das Ende von König Edward II. Großbritannien 20151.10 Mordakte Mittelalter Intrige um Englands Thron Großbritannien 20151.50 Mordakte Mittelalter Die Queen, ihr Liebhaber und dessen Ehefrau Großbritannien 20152.35 Mordakte Mittelalter Kindsmord im Tower Großbritannien 20153.20 Mordakte Mittelalter Der Sohn des Papstes Großbritannien 20154.05 Terra X Verräterische Spuren - Die Geschichte der Forensik Was Täter entlarvt Deutschland 20184.50 Terra X Verräterische Spuren - Die Geschichte der Forensik Was Opfer preisgeben Deutschland 2018Woche 25/20 Sonntag, 14.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 24 Stunden Erde Am Puls des Planeten Großbritannien 20196.20 24 Stunden Erde Naturgewalt Mensch Großbritannien 20197.05 Leschs Kosmos Wie viel Grün braucht der Blaue Planet? Deutschland 20207.35 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 20188.20 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 20189.05 Terra X Sternstunden der Steinzeit Deutschland 20189.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress9.50 Terra X Das Ende der Dinosaurier Deutschland 201810.35 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 201411.20 Terra X Das Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus? Deutschland 201912.05 Giganten der Urzeit Riesenschlange und Mega-Nashorn Frankreich 201812.50 Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier Frankreich 2018( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Terra X Sternstunden der Steinzeit Deutschland 201816.35 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Afrika Großbritannien 201917.20 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Australien Großbritannien 201918.05 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Amerika Großbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Das Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus? Deutschland 201922.25 Giganten der Urzeit Riesenschlange und Mega-Nashorn Frankreich 201823.05 Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier Frankreich 201823.50 Terra X Sternstunden der Steinzeit Deutschland 20180.35 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Afrika Großbritannien 20191.20 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Australien Großbritannien 20192.05 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Amerika Großbritannien 20192.50 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Eurasien Großbritannien 20193.30 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 20174.20 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 25/20 Montag, 15.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Terra X Die Kelten Kampf um Gallien Deutschland 201621.40 Terra X Die Kelten Aufstand der Königin Deutschland 201622.25 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 201523.05 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 201523.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der geheimnisvolle Pharao Großbritannien 20180.35 heute journal1.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Pyramidenstadt Großbritannien 20161.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 20162.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 20123.20 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 20144.00 Terra X Geisterschiff im Wattenmeer Deutschland 2012( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 26/20 Mittwoch, 24.06.Bitte Programmänderung beachten:5.30 Mysterien des Weltalls Das Waffen-Virus Mit Morgan Freeman USA 2016"Mysterien des Weltalls: Was ist Realität?" entfällt( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4622127OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell