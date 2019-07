ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 12. Juli 2019

Mainz (ots) -Woche 29/19Samstag, 13.07.Bitte Programmänderung, Titeländerung und Beginnzeitkorrekturenbeachten:6.10 Migration - Die Welt auf Wanderschaft6.55 Operation souveräne GrenzenAustraliens harte Migrationspolitik7.25 MenschenschmugglerDas Geschäft mit den Flüchtlingen8.10 Sicherheitsrisiko PassfälschungDas boomende Geschäft mit falschen IdentitätenDeutschland 20178.55 ZDFzeitDeutschland und die FlüchtlingeDie große Bürgermeister-BilanzDeutschland 20199.40 Kinder in Käfigen - Trumps FlüchtlingspolitikUSA 201810.25 Mythen-JägerDer verlorene Stamm IsraelsGroßbritannien 201411.10 Mythen-JägerDie verschollene Bibliothek von Iwan dem SchrecklichenGroßbritannien 201311.55 Mythen-JägerDer Piratenschatz der Kokos-InselGroßbritannien 201412.40 Mythen-JägerDie sagenhafte Geschichte von Machu PicchuGroßbritannien 201413.25 Mythen-JägerDie Suche nach SodomGroßbritannien 2014(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Mythen-JägerDie verschollene Bibliothek von Iwan dem SchrecklichenGroßbritannien 201323.10 Mythen-JägerDas Rätsel der "Spider Rocks"Großbritannien 201423.55 Mythen-JägerDie Suche nach SodomGroßbritannien 20140.40 Mythen-JägerDie Suche nach CamelotGroßbritannien 20141.25 Mythen-JägerDer verschollene Buren-SchatzGroßbritannien 20132.10 Mythen-JägerDer Schatz-Code des Thomas BealeGroßbritannien 20142.55 Mythen-JägerDas verschollene Schiff in der WüsteGroßbritannien 20143.40 Mythen-JägerDer Pfarrer und der Heilige GralGroßbritannien 20144.25 Mythen-JägerDas verfluchte Gold des MontezumaGroßbritannien 2014__________________________________________________Sonntag, 14.07.Beginnzeitkorrekturen:5.10 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 20165.40 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende6.25 Firmen am Abgrund: Lego - Das Baustein-Imperium7.10 ZDF-HistoryVon Pong zu Pokémon - Die Geschichte der VideospieleDeutschland 20177.55 Game of DronesDie Multicopter-RevolutionDeutschland 20168.40 Was spielt Deutschland?Moorhühner, Siedler und PlanerDeutschland 20179.25 Die Nintendo-Story9.50 ZDFzeitFrüher war alles besser! Oder?Deutschland 201710.35 Das war dann mal wegAlltagDeutschland 201711.25 Das war dann mal wegDeutschland 201512.10 Das war dann mal wegHenkelmann, Hawaii-Toast & Co.Deutschland 201712.55 ZDF-HistoryDie zwei Leben des FalcoDeutschland 201813.40 The true story of Madonna14.25 ZDF-HistoryGöttinnen der LeinwandDeutschland 201714.55 ZDF-HistoryAlltag in Ost und West - Leben im geteilten DeutschlandDeutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Das war dann mal wegBadekappe, Backenbart & Co.Deutschland 201723.10 Das war dann mal wegAlltagDeutschland 201723.55 Das war dann mal wegFreizeitDeutschland 20170.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1980-83: Kalter Krieg und heißer RockDeutschland 20171.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1984-86: Superstars und SupergauDeutschland 20172.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1987-89: Endzeitangst und MauerfallDeutschland 20172.55 Das war dann mal wegModellbahn, Tamagotchi & Co.Deutschland 20183.40 Das war dann mal wegTestbild, Sendeschluss & Co.Deutschland 20184.25 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1990-1992 - Einheitsrausch und EierwürfeDeutschland 2018______________________________________________________________Montag, 15.07.Beginnzeitkorrekturen:5.10 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1993-1996 - Loveparade und BörsenfieberDeutschland 20185.55 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1997-1999 - Bimbeskanzler und ArschgeweihDeutschland 20186.40 ZDF-HistoryGöttinnen der LeinwandDeutschland 20177.10 Die Entstehung der ErdeDeath Valley7.55 Die Entstehung der ErdeGold aus dem All8.40 Die Entstehung der ErdeGrand Canyon9.25 Die Entstehung der ErdeAmerikas Eiszeit10.15 Leschs KosmosWirbelstürme - Monster auf AbwegenDeutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Eva Braun - Die Braut des BösenBis in den TodDeutschland 201722.25 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsMythos "Alpenfestung"Deutschland 201223.10 Führerkult und GrößenwahnDas Parteitagsgelände in NürnbergDeutschland 201023.55 Hitlers BerlinNazibauten in der HauptstadtDeutschland 20070.35 heute journal1.05 Mysterien des WeltallsDas UnbewussteMit Morgan FreemanUSA 20101.50 Mysterien des WeltallsGut gegen BöseMit Morgan FreemanUSA 20102.35 Mysterien des WeltallsGibt es Glück?Mit Morgan FreemanUSA 20143.15 Mysterien des WeltallsJeder Mensch ist ein GenieMit Morgan FreemanUSA 20163.55 Mysterien des WeltallsWarum lügen wir?Mit Morgan FreemanUSA 20154.40 Leschs KosmosUngelogen! Woche 30/19Donnerstag, 25.07.Titeländerung:20.15 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehenDeutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)______________________________________________________________Freitag, 26.07.Bitte neue Beginnzeit und Programmänderung beachten:12.55 ZDF SPORTextra - Schwimm-WM (30 min kürzer)15.00 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 201815.30 ZDF-HistoryPutsch gegen die deutsche EinheitDeutschland 2010(weiter im Ablauf wie vorgesehen)________________________________________________________Woche 33/19Dienstag, 13.08.Titeländerung:12.45 ZDF-HistoryKampf um die Freiheit - Der amerikanische BürgerkriegDeutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)