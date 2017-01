ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 12. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 02/17Freitag, 13.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.15 Berlin BerlinDer UntergrundDeutschland 20156.00 Berlin BerlinDie Mauertoten6.40 Berlin BerlinDie Spione7.25 ZDF-HistoryPutsch gegen die deutsche Einheit7.55 forum am freitag8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Weltmacht GoogleWie ein Konzern unser Leben beeinflusstDeutschland 20158.55 Die Nintendo-StoryDeutschland 20139.20 Hasskommentare und falsche LikesManipulation im Netz10.10 Hacker, Freaks und FunktionäreDer Chaos Computer ClubDeutschland 201610.50 Blackout - Deutschland ohne StromDeutschland 201511.35 Ich weiß, wer du bistAuf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft12.20 Game of DronesDie Multicopter-RevolutionDeutschland 201613.05 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 201113.35 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 201614.20 Terra XDeutschland-SagaWoher wir kommenDeutschland 201415.05 Terra XDeutschland-SagaWas uns eintDeutschland 201415.50 Terra XDeutschland-SagaWovon wir schwärmenDeutschland 201416.35 Terra XDeutschland-SagaWonach wir suchenDeutschland 201517.20 Terra XDeutschland-SagaWas uns antreibtDeutschland 201518.05 Terra XDeutschland-SagaWer wir sindDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 18:45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:1.25 Terra XDeutschland-SagaWas uns eintDeutschland 20142.10 Terra XDeutschland-SagaWovon wir schwärmenDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 2:50 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.20 Terra XDeutschland-SagaWer wir sindDeutschland 2015Woche 03/17Samstag, 14.01.Bitte Programmänderung beachten:18.00 Ost-Fußball im Ausverkauf - die Deals der WendejahreGeschichte treffenDeutschland 2016"Geschichte treffen: Kosovo ´99 - Bundeswehr im Kampfeinsatz"entfällt18.45 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer verkaufte FußballDeutschland 2016"Skandal! Politische Affären in Deutschland - DasStarfighter-Desaster (ab 1959)" entfällt( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell