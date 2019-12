ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 12. Dezember 2019

Mainz (ots) -Woche 50/19Freitag, 13.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XDeutschlands Supergrabungen (1)Deutschland 201222.25 Terra XDeutschlands Supergrabungen (2)Deutschland 201223.05 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 201723.50 ZDF-HistoryGeheimes Paris - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 20180.35 heute journal1.00 Politbarometer1.05 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer gefährliche SohnGroßbritannien 20181.50 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDie schwarze WitweGroßbritannien 20182.35 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer verrückte ArztGroßbritannien 20183.15 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenPolizistenmord in LondonGroßbritannien 20184.00 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Samstag, 14.12.2019Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.40 auslandsjournal - die dokuMachtkampf um Venezuela - Ein Land am AbgrundVenezuela 20198.10 Menschenhandel und AusbeutungZwangsprostitution in AmerikaUSA 20198.55 Die Neureichen von San FranciscoAmerikanischer Traum oder Albtraum?USA 20199.40 Parteienkrieg am Supreme Court - Wer lenkt die US-Justiz?USA 201910.25 Terra XFreibeuter der MeereDie KorsarenDeutschland 201511.15 Terra XFreibeuter der MeereSir Francis DrakeDeutschland 201511.55 Terra XFreibeuter der MeerePiraten des KaisersDeutschland 201512.40 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsBlackbeards SchiffGroßbritannien 201413.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Karte der WikingerGroßbritannien 2012(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Terra XFreibeuter der MeereSir Francis DrakeDeutschland 201521.40 Terra XFreibeuter der MeerePiraten des KaisersDeutschland 201522.25 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsBlackbeards SchiffGroßbritannien 201423.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Karte der WikingerGroßbritannien 201223.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach AtlantisGroßbritannien 20160.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Steinskulpturen der OsterinselGroßbritannien 20141.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer geheimnisvolle PharaoGroßbritannien 20182.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 20182.50 Rätselhafte GeschichteDie Suche nach der BundesladeGroßbritannien 20153.30 Rätselhafte GeschichteDie Welt der VampireGroßbritannien 20154.20 Rätsel der VergangenheitWer war Frankenstein?Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4466853OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell